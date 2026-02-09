Kantasolurekisteri rikkoi viime vuonna ennätyksiään.

Kantasolurekisteristä välitettiin viime vuonna ennätysmäärä kantasolusiirteitä, kertoo Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu. Vuoden aikana välitettiin 179 siirrettä, kun vastaava luku oli edellisvuonna 160.

Potilaalle valitaan aina kudostyypiltään parhaiten sopiva luovuttaja. Kansainvälinen yhteistyö on tärkeää. Vaikka maailmanlaajuisessa rekisterissä on yli 40 miljoonaa jäsentä, Suomessa joka viidennelle potilaalle ei löydy tällä hetkellä parasta sopivaa luovuttajaa.

Suomessa noin 150 potilasta vuodessa tarvitsee luovuttajalta kerätyn kantasolusiirteen. Heistä neljäsosa saa siirteen sukulaisluovuttajalta, mutta loput tarvitsevat rekisteriluovuttajan apua.

Kantasolurekisteriin liittyi viime vuonna yli 5 000 uutta jäsentä, ja vuoden lopussa rekisterissä oli vapaaehtoisia enemmän kuin koskaan, yli 80 000.

– Kantasolusiirteen saavan potilaan hoitotulokset ovat sitä paremmat, mitä nuorempi luovuttaja on. Rekisteriin tarvitaan siksi jatkuvasti uusia jäseniä, sanoo Kantasolurekisterin päällikkö Taina Jaatinen tiedotteessa.

Kantasolusiirteellä voidaan hoitaa useita vakavia veritauteja. Tavallisimpia ovat erilaiset leukemiat, myelooma ja imusolmukesyövät.

