Paulan kulmakarvojen värjäys sai epäonnisen käänteen

Kulmakarvojen värjäys ei päättynyt niin kuin Paula oli kuvitellut.
Brasilialainen Paula Tussi on luonnostaan brunetti. Äskettäin hän kuitenkin päätti kokeilla jotain uutta ja värjäsi hiuksensa purppuran väriseksi. Samalla hän käytti samaa hiusväriä myös kulmakarvoihinsa, jotta hiukset ja kulmat sopisivat yhteen.
Lopputulos jätti kuitenkin huomattavasti toivomisen varaa. Paula ei ollut esimerkiksi ottanut huomioon sitä, että väri värjäisi kulmakarvoja ympäröivän ihonkin räikeän purppuraksi.
Paula jakoi Tiktokiin videon lopputuloksesta. Videota on katsottu yli 13 miljoonaa kertaa.
– Tuon peittäminen tulee vaatimaan paljon meikkiä, kommentoi eräs videon nähnyt käyttäjä.
– En tiedä paljoa hiusten värjäämisestä, mutta eikö sinun kuuluisi laittaa vaikka vaseliinia kulmia ympäröivälle alueelle, jotta estäisit ihon värjäytymisen? kysyi toinen.
– Käytä kulmakarvasävytettä, älä hiusväriä. Tein noin joskus teininä ja hinkkasin melkein ihoni irti yrittäessäni päästä värjäytymistä eroon, vinkkaa kolmas.
