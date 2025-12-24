Moskovassa on räjähtänyt auto.
Kolme henkilöä on kuollut Venäjän pääkaupungissa Moskovassa tapahtuneessa räjähdyksessä, kertovat venäläisviranomaiset uutistoimisto Reutersin mukaan.
Viranomaisten mukaan kyse on auton räjähtämisestä. Tiedossa ei ole, onko kyse autopommista.
Kuolonuhreista kaksi on poliiseja, minkä lisäksi kolmaskin henkilö menehtyi räjähdyksen seurauksena.
Räjähdys tapahtui poliisien pidättessä epäilyttävää henkilöä, Venäjän valtion uutistoimisto Tass kertoo.
Myös epäillyttäväksi kuvailtu henkilö kuoli räjähdyksessä. Venäläisviranomaisten mukaan poliisit havaitsivat epäilyttävän henkilön poliisiauton lähellä.
Räjähdys tapahtui tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Jeletskaja-kadulla Etelä-Moskovassa.
Aiemmin tällä viikolla venäläiskenraali kuoli autopommin räjähdettyä Moskovassa parkkipaikalla.