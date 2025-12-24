Tavanomainen myymälävarkaustilanne kärjistyi rajusti, kun mies yritti ampua poliisin kauppajätin takahuoneessa Yhdysvalloissa.
Yhdysvalloissa Cantonin Walmart-kaupassa vartalokameravideolle tallentui dramaattisia hetkiä, kun rutiininomainen myymälävarkausepäily muuttui hengenvaaralliseksi tilanteeksi.
Nuori pariskunta ohjattiin kaupan takahuoneeseen, sillä heidän epäiltiin varastaneen kaupasta.
Video alkaa, kun kaksikko istuu takahuoneessa ja kaupan työntekijä seuraa tilannetta vierestä. Huoneessa on myös poliisi, joka hoitaa tehtävään liittyviä paperiasioita.
Sitten nuori mies kaivaa laukustaan aseen ja tähtää sillä kohti poliisia.
Videolla kuuluu, kuinka asemies painaa liipaisinta, mutta aseesta kuuluu vain naksahdus, eikä se laukea.
Mies yrittää saada asetta toimimaan, kun hänen kimppuunsa käy sankariksi noussut kaupan työntekijä, joka taistelee aseen pois tekijältä.