Jesse Puljujärvi avaa, että Genève-Servetten suomalaispelaajilla oli näppinsä pelissä, että hän päätyi täksi kaudeksi Sveitsin jääkiekkoliigaan.
Jesse Puljujärvi pelasi vielä viime kauden NHL:ää ja AHL:ää, mutta hyökkääjä palasi täksi kaudeksi Eurooppaan, suuntanaan ensi kertaa Sveitsin liiga. Siihen oli hänen mukaansa monta syytä.
– Suomalaiset pelaajat, keitä oli, tykittivät minulle Whatsappissa, että tule tänne pelaamaan. NHL-homma alkoi näyttämään siltä, että sinne ei mitään järkevää tule, Puljujärvi setvii MTV Urheilulle.
– Aloin miettiä isoa kuvaa, mikä olisi tällä hetkellä parasta minun uralleni. Jotenkin tämä tuntui järkevältä vaihtoehdolta, Genève-Servetteen kaksivuotisella sopimuksella mennyt hyökkääjä jatkaa.
Genève-Servetten suomalaisiin pelimiehiin lukeutuvat Puljujärven ohella hyökkääjät Markus Granlund ja Sakari Manninen sekä puolustaja Vili Saarijärvi. Joukkuetta päävalmentaa nyt Ville Peltonen Pekka Kangasalustan toimiessa yhtenä apureista, ja Puljujärvi ynnää heidän pystyvän auttamaan.