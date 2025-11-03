



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Jesse Puljujärvi sai "Whatsapp-tykitystä" – vaikutti isoon ratkaisuun 1:10 Jesse Puljujärvi muistaa poikkeuksellisen hetken: Connor McDavid tulistui suomalaiselle. Julkaistu 03.11.2025 06:01 Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen Jukka Lohva jukka.lohva@mtv.fi Jesse Puljujärvi avaa, että Genève-Servetten suomalaispelaajilla oli näppinsä pelissä, että hän päätyi täksi kaudeksi Sveitsin jääkiekkoliigaan. Jesse Puljujärvi pelasi vielä viime kauden NHL:ää ja AHL:ää, mutta hyökkääjä palasi täksi kaudeksi Eurooppaan, suuntanaan ensi kertaa Sveitsin liiga. Siihen oli hänen mukaansa monta syytä. – Suomalaiset pelaajat, keitä oli, tykittivät minulle Whatsappissa, että tule tänne pelaamaan. NHL-homma alkoi näyttämään siltä, että sinne ei mitään järkevää tule, Puljujärvi setvii MTV Urheilulle. – Aloin miettiä isoa kuvaa, mikä olisi tällä hetkellä parasta minun uralleni. Jotenkin tämä tuntui järkevältä vaihtoehdolta, Genève-Servetteen kaksivuotisella sopimuksella mennyt hyökkääjä jatkaa. Lue myös: Jesse Puljujärvi: Olen ampunut itseäni nilkkaan Genève-Servetten suomalaisiin pelimiehiin lukeutuvat Puljujärven ohella hyökkääjät Markus Granlund ja Sakari Manninen sekä puolustaja Vili Saarijärvi. Joukkuetta päävalmentaa nyt Ville Peltonen Pekka Kangasalustan toimiessa yhtenä apureista, ja Puljujärvi ynnää heidän pystyvän auttamaan.





– On ollut ihan huippujuttu, että on päässyt pelaamaan Mannisen ja Granlundin kanssa samassa kentässä. Sekin oli yksi juttu siinä, Puljujärvi iloitsee ja mainitsee Genève-Servetten hyväksi joukkueeksi.

"Elämässä paljon muitakin tärkeitä asioita"

1:10 Jesse Puljujärvi muistaa poikkeuksellisen hetken: Connor McDavid tulistui suomalaiselle.

Sveitsissä yli piste per peli -tahtia takonut ja NHL:ään paluuta tavoitteleva Puljujärvi tuumii jääkiekon olevan "aikamoinen elämäntapa". Hän miettii paljon joukkueen pelaamista ja rytmejä ja sitä, miten peliä voisi kehittää.

Sitä, tuleeko miehestä joskus jääkiekkovalmentaja, hän ei osaa vielä sanoa, mutta:

– Kyllä minä varmaan jotenkin olen jääkiekossa mukana. Varmaan pelaan niin kauan, etten enää pysty kävelemään tai jotain. Ei kerkeä valmentaa, minä vain pelaan, suomalainen veistää letkeästi.

Kun jotain asiaa täysillä tekee, se voi haukata elämästä ja ajatuksista jopa liiankin suuren roolin. Puljujärvi vastaakin sitä kautta itsereflektoiden, kun häneltä kysyy, miten tärkeä asia jääkiekko hänelle on ja onko se jopa elämän tärkein asia.

– Sitä tässä just opetellaan, että elämässä on paljon muitakin tärkeitä asioita. On tyttöystävää, joka tukee koko ajan. On koira. Ja nyt tuli kavereitakin käymään.

– Ovat nuo pirun tärkeitä. Eihän tämä homma pyörisi ilman niitä, mutta jääkiekko on todella tärkeä.

– Elämässä ja arjessa paljon valintoja teen jääkiekon ehdoilla. Jääkiekon ehdoilla mennään koko ajan.