Jussi Tapola ei osannut odottaa potkuja Sveitsin jääkiekkoliigassa pelaavan SC Bernin peräsimestä.
Tapola heitettiin pihalle Bernistä 1. lokakuuta. Suomalaisen kolmatta kautta päävalmentama seura oli kärsinyt kauden yhdeksästä ottelustaan kuusi tappiota ja majaili Sveitsin liigassa 11:ntenä.
– Irtisanominen tuli minulle yllätyksenä, Tapola sanoi sveitsiläiselle Watsonille.
Hän pyöritteli, että valmentajan on yhtäältä varauduttava potku-uhkaan, mutta kun lähtö tulee, sitä ei kuitenkaan odota.
– Tulokset eivät tietysti olleet sitä, mitä niiden olisi pitänyt olla. Olin kuitenkin niin keskittynyt työhön joukkueen kanssa, etten huomannut mitään merkkejä. Yhteistyö pelaajien kanssa oli aina erinomaista.
Tapola sai tiedon kenkimisestään päivä sen jälkeen, kun Bern oli ottanut kotonaan Fribourg-Gottéronia vastaan 1–5 turpaan. Luotsi ajoi hallille ottelun jälkeiseen palaveriin tietämättä, että kerta jäisi viimeiseksi.
Miehen mukaan irtisanominen tehtiin kuitenkin tyylikkäästi.
– Minulle annettiin tilaisuus hyvästellä pelaajat henkilökohtaisesti ja kiittää heitä.