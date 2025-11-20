Djurgården saa riveihinsä suomalaiskiekkoilija Oula Palveen hyödyntämällä fanien keräämiä rahoja, Aftonbladet kertoo.

Ruotsin pääsarja SHL:ssä pelaava Djurgården sai kerättyä kannattajiltaan Aftonbladetin mukaan yli miljoona kruunua eli päälle 90 000 euroa, jotka se käyttää Oula Palveen, 33, hankkimiseen.

Palve kiekkoili alkukaudella Sveitsin liigassa Lauri Marjamäen luotsaamassa Klotenissa. Suomalaishyökkääjän sopimus sveitsiläisseuran kanssa päättyy 30. marraskuuta. Hän liittyy sen jälkeen Djurgårdeniin loppukauden sopimuksella.

– Oula Palve on älykäs, taitava ja kansainvälisesti kokenut pelaaja. Tuntuu todella hyvältä, että hän tulee meille, seuran urheilujohtaja Niklas Wikegård kommentoi.

Aftonbladet maalaa, että Palveesta on tulossa loistava lisä myös Djurgårdenin ylivoimapeliin.

Palve on pelannut Ruotsissa aiemmin kausilla 2020–23. Hän edusti Linköpingiä ja Brynäsiä. Kaudella 2023–24 hän voitti Ilveksessä SM-liigan pistepörssin naputettuaan 60 runkosarjaotteluun 20+44=64 pinnaa.

Palve on summannut tällä kaudella Klotenissa 1+4=5 tehopistettä 15 matsiin.

Djurgårdenin suomalaiskasvoihin kuuluvat myös hyökkääjä Jesse Ylönen ja puolustaja .