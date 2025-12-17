Kokenut Leo Komarov on MTV Urheilun tietojen mukaan harjoitellut Sveitsissä HC Davosin joukkueen mukana. MTV Urheilun tietojen mukaan Komarov saattaa pelata Davosin riveissä vuodenvaihteen perinteisessä Spengler Cupissa.
38-vuotias Komarov on ollut alkukauden ilman seuraa. Hän edusti kaksi edellistä kautta SM-liigassa Helsingin IFK:ta.
On mahdollista, että Komarov pelaa Davosin paidassa Spengler Cupissa, joka mitellään tapaninpäivästä alkaen.
Myös Komarovin edellinen seura eli HIFK on mukana perinteikkäässä kiekkokarnevaalissa. Muut joukkueet ovat Fribourg, Sparta Praha, Kanada ja yhdysvaltalainen yliopistoliigan tähdistöjoukkue.
Komarov on voittanut urallaan olympiakultaa, maailmamestaruuden ja kaksi KHL:n mestaruutta.
Davos on tällä hetkellä ylivoimaisessa johdossa Sveitsin liigassa. Sillä on 12 pisteen kaula sarjakakkoseen Lausanneen.