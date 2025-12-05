Suomalaishyökkääjä Niko Huuhtanen on solminut loppukauden mittaisen sopimuksen Sveitsin liigassa pelaavan EHC Biel-Biennen kanssa.
Huuhtanen ja NHL:ssä pelaava Tampa Bay Lightning purkivat pelaajasopimuksensa aiemmin joulukuussa. 23-vuotias hyökkääjä pelasi alkukaudella viisi AHL-ottelua tehoin 0+3 ja yhden ECHL-ottelun tehopisteittä.
Huuhtanen siirtyi Pohjois-Amerikkaan kauden 2023-24 päätteeksi. Tuolloin hän iski Mikkelin Jukureissa 19 maalia ja 46 pistettä 52 ottelussa.
Kaiken kaikkiaan maaliahne hyökkääjä on pelannut SM-liigassa 100 ottelua tehoin 36+40=76.
Bielissä Huuhtanen saa itselleen kolme suomalaista seuratoveria, sillä joukkueen riveissä pelaavat jo entuudestaan Harri Säteri, Toni Rajala ja Jere Sallinen.