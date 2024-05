Jesse Puljujärvellä ja Veli-Pekka Ketolalla lämmin kohtaaminen Prahassa – legendalta upeita sanoja Leijonat-valopilkusta

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 10.-26.5.2024 Suomi–Tanska ma 20.5. klo 21.20. Studio käyntiin jo klo 20.30! Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Ketola ja Puljujärvi tuntevat toisensa vuoden 2016 nuorten MM-kisoista. Ketola toimi tuolloin Nuorten Leijonien joukkuejohtajana, kun taas Puljujärvi oli kyseisten kisojen arvokkain pelaaja. Kaksikko pääsi juhlimaan, kun Suomi kaatoi finaalissa Venäjän.

– Oli kiva nähdä pitkästä aikaa ”Vellua”, Puljujärvi huikkasi leveän hymyn kera MTV Urheilulle.

– Otimme pienet rupattelut tuosta. Hän otti silloin vuonna 2016 minut ikään kuin siipiensä alle. Hän ei oikeastaan ikinä kysynyt lätkästä mitään, vaan hän tiedusteli aina sitä, että miten mulla menee. Hän tiesi, että lätkä tulee siinä vierellä. Mulle jäi silloin tosi hyvä kuva hänestä, kun tulin nuorena poikana joukkueen mukaan, Puljujärvi jatkaa Ketolasta.

Puljujärvi ja Ketola vaihtoivat muutaman sanan sunnuntain tilaisuuden alkuvaiheilla.

– Totesin vain, että ei mitään, jatka samaan malliin. Hyvä peli eilen ja siitä vain jatkoa seuraaviin, Ketola kertoi sanoistaan.

Puljujärvi iski kaksi maalia lauantaina Kanadan verkkoon. Suomi koki kuitenkin tappion, kun Kanada oli parempi lukemin 5–3.

Ketola kuunteli ilolla Puljujärven puheita siitä, miten hän oli ollut tälle ikään kuin mentorihahmo.

– Eihän Jessestä voi olla pitämättä. Se on semmoinen aurinkoinen ja iloinen persoona, joka huoneeseen saapuessaan ikään kuin sytyttää valon palamaan. Soisin hänelle vielä parempaa menestystä tulevaisuudessa. Hänellä on lahjoja vaikka mihin, Ketola tuumaa.

Lämpöä ja uskoa

Puljujärvi kävi viime kesänä isossa leikkauksessa, kun hänen molemmat lonkat operoitiin. Sen lisäksi Puljujärvi on ollut jo pidemmän aikaa hyvin pienessä roolissa NHL-ympyröissä.

– Hän ei ole varmaan vieläkään ihan parhaassa iskussa, koska ei sitä voikaan olla tuollaisen leikkauksen jälkeen. Odotan, että Jesse tekee uuden, mahtavan paluun, koska hänellä on kaikki eväät siihen, mitä tuo peli vaatii. Hän on helkutin iso ja vahva äijä, jolla on kaikki kohdallaan. Se on selvää, että jos itseluottamus on vähän pätkinyt, niin hän saa nyt sitä lisää täältä. Odotan, että Jesse palaa sille tasolle, missä hän on pystynyt olemaan, Ketola jakaa uskoa ja lämpöä Puljujärven suuntaan.

Ketola on seurannut tarkasti Puljujärven uran kehittymistä. Hän tietää hyvin sen, millaisen tilanteen keskellä Puljujärvi on ollut viime vuosien aikana.

– Hän on kokenut paljon vastoinkäymisiä, eikä hän ole saanut sellaista mahdollisuutta, mikä hänelle olisi ehkä kuulunut. Silloin kun NHL:ssä joutuu niin sanotusti ”doghouseen” (koirankoppiin), niin sitten sitä on siellä. Sieltä on helvetin vaikea päästä ulos 6–7 minuutin peliajalla. Siihen vaaditaan 15–20 minuutin keskiarvoa. Pelaamaan oppii vain pelaamalla. Jos saa vain hajavaihtoja ja joutuu koutsin silmätikuksi, niin ei se homma niin taitu. Tiedän tuon, kun jouduin koirankoppiin viimeisellä NHL-pätkälläni. Tiedän, mitä se on.

– Siinä ei paljoa porilainen lärveily auta, vaikka mitä sanoisi! Ketola naurahtaa.

Puljujärvi teki talvella kahden kauden mittaisen sopimuksen NHL-seura Pittsburgh Penguinsin kanssa. Hän jäi kuitenkin keväällä pieneen rooliin Penguinsin nutussa.

– Nyt heidän valmentajansa ovat varmaan katselleet näitä pelejä ja he tajuavat, että tuossa on hyvä kaveri. Pitää vain antaa enemmän aikaa. Ikää on 26, hänellä on vielä kymmenen vuotta aikaa näyttää. Jos hän jatkaa tuota rataa, niin hyvä tulee, ihan varmasti, Ketola luottaa.

Puljujärvi on iskenyt kevään viidessä MM-ottelussa tehot 3+2=5. Hän on ollut Leijonien ehdottomia valopilkkuja.

Jos Ässät- ja Leijona-legenda Ketola jakaa kehuja nuoremman kollin suuntaan, samaa viestiä tulee myös takaisin päin.

– Onhan se Vellu edelleen hyvässä kunnossa, jumankauta! Puljujärvi hämmästelee 76-vuotiaan kiekkoikonin jylhää olemusta.

Vaikka Leijonat on tällä hetkellä MM-kisoissa kovassa paikassa, ei Puljujärvi sen enempää murehtinut Suomen suurlähetystön vastaanotolla, edustustilaisuuden keskellä.

– Nämä ovat ihan parhaita! Puljujärvi virnuili Prahan kutsutilaisuudesta.

– Hieno paikka, vihreää näkyy, lehdet puussa ja lämmintä on. Meinaa hiki tulla! Puljujärvi katseli ympärilleen.

Kokenut kiekkoseppä Ketola jakaa rauhoittavaa viestiä Leijonien suhteen.

– En ole mitenkään huolestunut. Sitten kun aletaan pelaamaan oikeasti isoja pelejä, niin sitten nähdään, että minkälaisia äijiä tuolla on oikeasti mukana. Hyvätasoiset kisat menossa ja pojat saavat pistää parastaan pöytään. Sarja on kesken, eikä tässä vielä mitään johtopäätöksiä tehdä. Toki, peli voi olla parempaa, mutta siihen varmasti pyritään, että se kehittyy peli peliltä mentäessä. Tärkeintä on se, että pääsee jatkoon. Sitten voi tapahtua ihan mitä tahansa, Ketola perkaa.