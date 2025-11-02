Jesse Puljujärvi kokee ampuneensa itseään nilkkaan jääkiekkoilijan urallaan.
Jesse Puljujärvi on kokenut urallaan paljon ja pelannut muun muassa 387 runkosarja- ja 27 pudotuspeliottelua maailman kovimmassa jääkiekkosarjassa NHL:ssä. Ensimmäistä kauttaan nyt Sveitsin liigassa Genève-Servettessä kiekkoileva 27-vuotias hyökkääjä pystyy myös kokemastaan viisastuneena arvioimaan, mitä olisi voinut tehdä toisin.
"Puljun" olisi nyt helppo ohjeistaa 18-vuotiasta NHL-unelman perässä Edmonton Oilersiin lähtenyttä itseään.
–Olen koheltanut ja aina ollut, että mitä enemmän, sen parempi. Kyllä minä sanoisin sille nuorelle Jesselle, että nyt otat rauhassa ja rennosti eteenpäin. Eikä tarvitse stressata ja koheltaa ja tehdä koko ajan vähän niin kuin liikaa, Puljujärvi naulaa MTV Urheilulle.
– Se kehitys tulee sieltä, se on ihan varma. Pitää pysyä terveenä. Se olisi ollut minulle isoin oppi.
Kaikkialla rakastettu pelimies antaa myöntävän vastauksen jatkokysymykseen siitä, onko hän jopa treenannut liikaa ja altistanut itseään vammoille.
– Kyllä minä olen itseäni ampunut nilkkaan niillä asioilla.
– Nuo lonkat, jotka minulla on pari kertaa leikattu, ovat olleet iso homma koko urani kannalta. Luistelu on ollut aina minulle ase ja vahvuus. Kun sitä viedään vähän pois omasta pelaamisesta, se menee vaikeaksi minun kohdallani ainakin. Se on ollut niin kova vahvuus ja olen elänyt sillä.
– Sitä minä pyrin nimenomaan tuomaan takaisin, kun saa terveenä olla ja treenata.
"Mentiin kantapään kautta"
1:10Jesse Puljujärvi muistaa poikkeuksellisen hetken: Connor McDavid tulistui suomalaiselle.
Monien arvioiden mukaan Puljujärvi pystyi hyödyntämään juniorivuosina vahvaa fysiikkaansa ja pääsi kaukalossa kenties muita helpommalla. Kun hän on sittemmin taistellut lonkkien kanssa ja raivannut sieltä tietä takaisin huipulle, se on ollut omiaan vahvistamaan miestä henkisesti.
– Ihan varmasti on paljon hyvääkin siinä. Nuoren kaverin itseluottamuksella et tajua isompaa kuvaa, että siihen kuuluu niin paljon juttuja. Tuo kaikki on vahvistanut tosi paljon. Tietää, että se ei ole aina ruusuilla tanssimista.
Rapakon takana Puljujärven englanti takkusi pitkään alkeellisella tasolla, joskin suomalaisen lausahdukset lontooksi herättivät myös hilpeyttä ja osaltaan ruokkivat hänen suosiotaan.
Jälkeenpäin Puljujärvi kokee, että olisi ollut hyväksi hallita englantia paremmin. Se olisi voinut auttaa sopeutumisessa, miehen itsensä sanoin "monessakin asiassa", joskaan hän ei koe, että taival Pohjois-Amerikassa siihen kaatui.
– Se kielipää oli mitä oli.
– Sitten mentiin ihan kantapään kautta ja aina sattui ja tapahtui.
NHL-paluu tavoitteena
Yhtä kaikki, NHL-uraansa Puljujärvi ei ole vielä taputellut, vaan mies halajaa rapakon taakse vahvasti takaisin.
– Kyllä se on minulla tavoitteena pitkällä aikavälillä. Tiedän, että vuosi–pari, niin minä tulen olemaan elämäni kunnossa henkisesti kautta fyysisesti. Kyllä ne parhaat vuodet ovat vielä edessä. Minä uskon, että silloin pystyy NHL:ssäkin jopa pelaamaan hyvää jääkiekkoa.
– Se on totta kai minulla tavoitteena. Haluan pitää tavoitteet korkealla, ja sen kautta päivä kerrallaan mennään etiäpäin.
Genève-Servettessä yli piste per peli -tahtia vetänyt peluri on päässyt pelaamaan alivoimaakin, minkä hän kokee tuovan peliinsä lisää kokonaisvaltaisuutta. Ja kun suomalainen saa pelata isolla jäällä paljon myös kiekollisena, hän pohtii itseluottamuksenkin kohoavan.
Puljujärven on juuri nyt "tosi hyvä olla helkkarin hyvässä porukassa" Sveitsissä.
– Tuossa pystyy kehittymään ja kuulumaan johonkin.