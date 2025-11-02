Jesse Puljujärvi kokee ampuneensa itseään nilkkaan jääkiekkoilijan urallaan.

Jesse Puljujärvi on kokenut urallaan paljon ja pelannut muun muassa 387 runkosarja- ja 27 pudotuspeliottelua maailman kovimmassa jääkiekkosarjassa NHL:ssä. Ensimmäistä kauttaan nyt Sveitsin liigassa Genève-Servettessä kiekkoileva 27-vuotias hyökkääjä pystyy myös kokemastaan viisastuneena arvioimaan, mitä olisi voinut tehdä toisin.

"Puljun" olisi nyt helppo ohjeistaa 18-vuotiasta NHL-unelman perässä Edmonton Oilersiin lähtenyttä itseään.

–Olen koheltanut ja aina ollut, että mitä enemmän, sen parempi. Kyllä minä sanoisin sille nuorelle Jesselle, että nyt otat rauhassa ja rennosti eteenpäin. Eikä tarvitse stressata ja koheltaa ja tehdä koko ajan vähän niin kuin liikaa, Puljujärvi naulaa MTV Urheilulle.

– Se kehitys tulee sieltä, se on ihan varma. Pitää pysyä terveenä. Se olisi ollut minulle isoin oppi.

Kaikkialla rakastettu pelimies antaa myöntävän vastauksen jatkokysymykseen siitä, onko hän jopa treenannut liikaa ja altistanut itseään vammoille.

– Kyllä minä olen itseäni ampunut nilkkaan niillä asioilla.