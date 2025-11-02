Julius Honka on asetettu yhden ottelun pelikieltoon Sveitsin jääkiekkoliigassa.
Rapperswil-Jona Lakersia edustava suomalaispuolustaja Julius Honka sai yhden ottelun pannan jalkapyyhkäisystään. Sen kohteena oli sarjakärki Davosin ruotsalaishyökkääjä Rasmus Asplund lauantaina pelatun Sveitsin liigaottelun toisessa erässä.
Honka sai myös 2 500 Sveitsin frangin sakon. Se on noin 2 670 euroa.
Honka valittiin Leijonien miehistöön ensi viikolla Tampereella käytävään Euro Hockey Tour -kauden avausturnaukseen.
29-vuotias Honka on kerännyt kauden 22 liigaotteluunsa Sveitsissä tehopisteet 5+6=11. Hän on pelannut miesten MM-kisoissa vuosina 2017 ja 2018.
Rapperswilin seuraava ottelu on Bernin vieraana 14. marraskuuta.