Leijonien GM Jere Lehtinen jakoi varsin mystisiä kommentteja NHL-hyökkääjä Patrik Laineeseen liittyen.

Laine, 26, on ollut jo pitkään sivussa NHL-jäiltä. Hän hakeutui viime tammikuussa NHL:n ja NHL-pelaajayhdistyksen (NHLPA) hoito-ohjelmaan, mistä hän vapautui kesällä.

Sen jälkeen Laine kaupattiin Columbus Blue Jacketsista Montreal Canadiensiin, missä hän ehti pelata muutaman harjoitusottelun. Näistä viimeisin katkesi kesken kaiken, kun Laine loukkasi polveaan rajussa yhteentörmäyksessä.

Nyt Tesoman tykki on palaamassa takaisin kehiin.

Laine on hyvin mielenkiintoinen nimi myös Leijonia ajatellen. Kysymys kun kääntyy siihen, että valitaanko hänet mukaan helmikuussa pelattavaan, NHL:n järjestämään neljän maan turnaukseen, missä Suomen lisäksi mukana ovat Kanada, USA ja Ruotsi.

Leijonien GM Jere Lehtinen päätti erikseen kommentoida Laineen tilannetta maanantain tiedotustilaisuudessa, missä Suomi julkaisi joukkueensa ensi viikolla pelattavaan Sveitsin EHT-turnaukseen.

– Olemme keskustelleet hänen kanssaan, kun olimme Pohjois-Amerikassa ja sen jälkeen. Hienoa, että hän on etuajassa kuntoutuksen suhteen. Hän pääsee todennäköisesti jo lähipäivinä pelaamaan, Lehtinen aloitti, jatkaen:

– Sitten kun julkaisemme joukkueen, niin kerromme lisää, että missä mennään, Lehtinen totesi mystisesti.

Mitä halusit tuolla ulostulolla viestiä?

– Teitä (toimittajia) olisi kuitenkin kiinnostanut se, että olemmeko olleet häneen yhteyksissä ja mikä se hänen tilanteensa on. Hän on kuitenkin niin kiinnostava pelaaja ja hänen tilanteellaan on spekuloitu koko syksyn ajan. Katsotaan nyt, Lehtinen vastasi kysymykseen.

Myös Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kommentoi Lainetta toimittajaringin keskellä.

– Hän meni aika ison vaiheen läpi tuossa hoito-ohjelmassa ollessaan. Onko hän muuttunut pelaajana? Se nähdään kohta, mutta hän on varmaan saanut elämäänsä semmoisia asioita, mistä on vielä jääkiekkourankin jälkeen hyötyä. Kuulin muutoksen myös hänen äänessään, Pennanen sanoi.

Tulevan 4 nations -turnauksen osalta Suomen joukkueeseen on jo nimetty kuusi pelaajaa: Nashville Predatorsin Juuse Saros, Dallas Starsin Miro Heiskanen ja Esa Lindell, Florida Panthersin Aleksander Barkov, Carolina Hurricanesin Sebastian Aho ja Colorado Avalanchen Mikko Rantanen.

Loput valinnat julkaistaan keskiviikkona Suomen aikaan kello 21.

– Kovia valintoja. Jokainen tietää kuitenkin sen, että hyviä pelaajia on paljon tarjolla, Leijonien GM Lehtinen totesi.

NHL 4 Nations Face–Off -turnaus pelataan 12. –20. helmikuuta Montrealissa ja Bostonissa.