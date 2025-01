Ex-Disney-tähdestä, 22, tuli äiti!

Entinen Disney-tähti Skai Jackson sai äskettäin ensimmäisen lapsensa.

Entinen Disney-tähti Skai Jackson, 22, on tuore äiti. Hän sai ensimmäisen lapsensa poikaystävänsä kanssa.

Jackson paljasti uutisen sunnuntaina 26. tammikuuta jaetulla Instagram-postauksella.

Valokuvassa hän pitää vastasyntynyttä vauvaansa käsistä kiinni ja kuvatekstissä paljastaa lapsensa nimen Kasai.

Jackson on jakanut somessa kuvia myös odotusajastaan.

People kertoi marraskuussa 2024, että Jackson odottaa ensimmäistä lastaan.

– Olen innoissani aloittaessani tämän uuden luvun elämässäni – syleilen äitiyttä ja sukellan uusiin näyttelijäprojekteihin. Sydämeni on niin täynnä, Jackson kertoi Peoplelle tuolloin.

Tähti tunnetaan parhaiten Zuri Rossin roolista Disney Channelin Jessie-sarjassa ja sen spin-offista nimeltään Bunk'd. Hän on myös ollut mukana Yhdysvaltojen Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa vuonna 2020 ja julkaissut kirjan Reach for the Skai: How to Inspire, Empower and Clapback vuonna 2019.

