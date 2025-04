Netflix, HBO vai jokin muu? Vertailimme 11:n suoratoistopalvelun halvimmat hinnat

Vertailimme, paljonko eri maksulliset suoratoistopalvelut maksavat tällä hetkellä.

Elokuvia ja televisiosarjoja näyttäviä suoratoistopalveluita on Suomessa jo lukuisia. Suurin osa palveluista on maksullisia, mutta myös ilmaisia vaihtoehtoja löytyy.

Täysin ilmaisista vaihtoehdoista tunnetuin on Yle areena, joka tarjoaa kaiken sisältönsä ilman mainoksia ja ilmaiseksi.

MTV:n ja Sanoman televisiokanavat taas tarjoavat osan sisällöstään ilmaiseksi suoratoistopalveluissaan Katsomossa ja Ruudussa mainoksilla.

Kaikkea sisältöä ei kuitenkaan saa ilmaiseksi käyttöönsä, vaan täyden palvelun saamiseksi vaaditaan maksullinen plustilaus. Lisäksi entisenä Fox kanavana tunnettu Star Channel tarjoaa televisiossa näytettäviä ohjelmiaan ilmaiseksi verkkopalvelussaan.

Myös muunlaisia vaihtoehtoja löytyy. Esimerkiksi Blockbusterin kautta on mahdollista vuokrata ja ostaa elokuvia omaan käyttöön. Hinnat palvelussa vuokraelokuvissa vaihtelevat viidestä eurosta ylöspäin. Lisäksi yksittäisiä sarjojen jaksoja voi vuokrata euron hinnalla.

Osa palveluista tarjoaa myös kertamaksulla halvempaa vuositilausta, kuten Mubi ja Disney +. Esimerkiksi Disney + standard -version vuositilaus maksaa 99,90 euroa, kun kuukausittain maksettava tilaus on 9,99 euroa.

Mubilla vuositilaus maksaa 95,88 euroa, kun kuukausitilaus maksaa 11,99 euroa.

Vertailimme 11 suoratoistopalvelun hinnat

Tähän vertailuun on kerätty kuukausitasolla halvin mahdollinen hinta jokaiselta palvelulta, joilla palvelut saa käyttöön.

Näillä kuukausimaksuilla suoratoistopalvelut saa käyttöön halvimmillaan. Kuukausimaksut ovat joillain palveluntarjoajilla reippaastikin suuremmat esimerkiksi urheilulisäpakettien myötä.MTV

Useilla palveluilla on eri hintaluokkia, joiden avulla voi esimerkiksi päästä eroon mainoksista tai saada saman tilin useamman henkilön käyttöön. Esimerkiksi mainoksellisista tilauksista halvin löytyy Skyshowtimelta, joka tarjoaa palveluaan 4,99 euron kuukausihinnalla. Mainokseton tilaus maksaa puolestaan 8,99 euroa.

Kaikista halvin palvelu on Hayu, jonka tarjonta on keskittynyt täysin tositelevisio ohjelmiin. Palvelu maksaa tällä hetkellä 4,99 euroa ilman mainoksia.

Perinteisistä elokuvia ja televisiosarjoja tarjoavista palveluista halvin on Amazon Prime video, joka maksaa 6,99 euroa kuukaudessa. Kallein taas on Ruutu + tilaus, joka on 15,99 euroa ilman mainoksia.

Useat palvelut ovat nostaneet viime vuosina hintaa. Amazon prime on ollut jo pitkään halvin palvelu, mutta myös sen hinta on noussut. Muropaketin mukaan se maksoi aiemmin 5,99 euroa kuussa.

Me Naisten vuonna 2021 tekemässä vertailussa eri palveluiden hinnoista selviää, että Netflix maksoi vielä tällöin 7,99 euroa kuussa, HBO Nordic 10,95 euroa kuussa, Disney + 8,99 euroa kuussa ja Mubi 9,99 euroa kuussa.

Myös muita muutoksia palveluissa on ollut. Muutama vuosi sitten entinen Paramount + muuttui Skyshowtimeksi ja HBO Nordic muuttui Maxiksi. Samalla myös Discovery + ja Eurosport siirtyivät osaksi Maxia.

MTV Uutiset on osa MTV Oy:ta, jolle myös Katsomo kuuluu.

Kysyimme, kuinka montaa suoratoistopalvelua tilataan kotitalouksissa. Katso jutun alussa olevalta videolta, millaisia ajatuksia aihe herättää.