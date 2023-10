Disney 100 vuotta – muistatko tämän syväjäädytysteorian perustaja-Waltista?

The Walt Disney Company juhlii 100-vuotisjuhlavuottaan, sillä Walt Disney allekirjoitti sopimuksen Liisa ihmemaassa -elokuvasarjasta 16. lokakuuta vuonna 1923. Waltin ikonisin luomus on luultavasti Mikki Hiiri, vaikkei hän sitä itse piirtänytkään. Hän on kuitenkin konseptin ja hahmon äänen takana.