Mikki Hiiren tekijänoikeudet raukesivat – tältä näyttää piirroshahmosta tehty kauhuelokuva

Kyseessä on toinen kerta lyhyen ajan sisään, kun lasten rakastamasta piirroshahmosta tehdään kauhuelokuva. Tammikuussa 2023 nimittäin julkaistiin Winnie the Pooh: Blood and Honey -kauhuelokuva, jossa hylätyiksi tulleet Nalle Puh ja Nasu kostavat verisesti Risto Reippaalle.