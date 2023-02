Maailmancup-ladulle ilmestyneeltä venäläistähdeltä poikkeuksellinen ehdotus – tällainen vastaus tuli Norjasta

Venäjä ja Valko-Venäjä ovat olleet suljettuina kansainvälisestä urheilusta Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Paraikaa käynnissä olevissa Planican MM-hiihdoissa ei maiden edustajia nähdä. Vallitseva tilanne on saanut venäläishiihtäjä Stupakin turhautumaan.

Aikaisemmin Venäjää maastohiihdossa valmentanut ja nykyään Italian maajoukkuevalmennuksessa toimiva Marcus Cramer on sitä mieltä, että ihmisten tulisi tavata Stupak, joka ilmestyi aiemmin tässä kuussa maailmancup-ladulle Italian Toblachissa.

– Niiden urheilijoiden, jotka valittivat Toblachissa, olisi pitänyt puhua hänelle henkilökohtaisesti. Mikseivät he puhuneet hänelle? Hän ei ole osa sotaa. En ymmärrä, miksi he ovat niin vihaisia. Kyllä, hän oli Toblachissa harjoittelemassa. En nähnyt häntä kisaliivi päällä, mutta näin hänet turisteille tarkoitetuilla laduilla. Hänellä on viisumi ja voi matkustaa. Hän halusi harjoitella, Cramer sanoi Dagbladetille.