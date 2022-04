Jättiyllätys! Aarni Kivisen esittämä Panu Kaukovaara palaa Salkkareihin 12 vuoden tauon jälkeen!

Sampon ja Ainon isä Panu nähtiin Salkkareissa ensimmäisen kerran vuonna 2008. Tuolloin hahmo vietti Pihlajakadulla kaksi vuotta, kunnes hän poistui sarjasta pieleen menneen parisuhteen jälkiseurauksena vuonna 2010. Panu on majaillut viimeiset 12 vuotta Lahdessa.

– 12 vuotta on kuitenkin pitkä aika, jännittävää oli tulla. Mutta heti kun tuli portaista ylös ja näki tämän paikan ja näki vielä paljon tuttujakin, niin kyllä se siitä sitten lähti, hän sanoo.

Kivisellä on monenlaisia muistoja Salkkareista. Ikimuistoisimpana kohtauksena Kivisen mieleen on piirtynyt se, kun perhe Kaukovaara asteli ensimmäisen kerran Pihlajakadulle. Myös muun muassa ravintola Kentaurin dramaattinen räjähdys vuonna 2009 on tallentunut näyttelijän mieleen vahvasti.