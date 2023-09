Iloinen yllätys! Tuttu hahmo palaa Salkkareihin – näyttelijä Tuuli Mattila paljastaa roolihahmonsa muuttuneen

– Kun on lapsen kanssa, niin sitä joutuu olemaan koko ajan niin läsnä hetkessä. Sen huomaa, kun menee vaikkapa lasten synttäreille, niin eihän lapsia kiinnosta kertoa, että mitä eilen tapahtui. He haluavat olla tässä ja nyt. Varsinkin vauva, se ihmettelee liikkuvaa ovea, johtoa tai kaukosäädintä. He ovat niin tässä ja nyt, ja mielestäni näyttelijän työ on parasta silloin, kun on läsnä ja kuuntelee.