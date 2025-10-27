Ruotsalaismedia Hockeysverige oikoo Suomi-kiekon mutkia reippaalla kaasujalalla.
Entisen Tappara-puheenjohtajan Heikki Penttilän vetämän Causabon Oy:n sarjasuunnitelmista uutisoitiin Suomessa maanantaina. Yrityksen junailema uusi kiekkosarja voisi tiedotteen mukaan käynnistyä jo syksyllä 2026. Neuvotteluihin kutsutaan "useita seuroja". MTV Urheilun tietojen mukaan suurseuroista mukana ovat Tappara, TPS ja HIFK.
Ruotsalaismedia Hockeysverige ennätti kuitenkin jo paaluttamaan uuden sarjan muodostumisen olevan "varmaa".
– Vahvistus: Suomen pääsarja korvataan uudella superliigalla, nettijulkaisun otsikko helottaa.
Artikkelissa päivän ulostulo kehystetään virheellisesti siis jo läpi nuijituksi.
– Maanantaina selvisi, että unelma uudesta liigasta on toteutunut, Hockeysverige jatkaa.
Todellisuudessa tilanne on se, että Causabon Oy:n selvitystyö on vasta käynnistynyt, eikä yksikään nykyinen Liiga-seura ole vahvistanut olevansa mukana uudessa sarjassa.
SM-liigan puheenjohtaja pitävänsä Penttilän yrityksen ulostuloa painostuskeinona, jolla nykyisen sarjan suunnitellut muutokset saadaan runnottua läpi marraskuun lopun yhtiökokouksessa.