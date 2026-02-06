Olympiavalintakohu on lyönyt Ristomatti Hakolaa raskaasti.

Suomen hiihtäjävalinnoista Milano-Cortinan olympialaisiin on käyty julkisuudessa rajua debattia kahden kokeneen tekijän osalta: Perttu Hyvärinen ulos, Ristomatti Hakola sisään. Väärin meni, moni on ajatellut, pitäen Hyvärisen näyttöjä tältä kaudelta kovempina.

Hakolan tämän kauden paras maailmancup-osakilpailusijoitus on 14:s tila perinteisen sprintistä Rukalta, eikä muita 20:n joukon vetoja ole. Hyvärisellä on kaksi rykäisyä 20 sakkiin Tour de Skiltä, parhaana tikkinä 12:s tila, ja hän oli Tourin kokonaistilanteen parhaana suomalaismiehenä 20:s.

Hakola tokaisee huomanneensa valintaansa koskeneen kritisoinnin.

– Täytyy sanoa, että sen verran minä olen ihminen, että on se itseenikin vaikuttanut aika raakasti, hän sanoo Val di Fiemmessä.

– Minä en ole niitä valinnut. Lehdistö antaa välillä sen kuvan, että minä olen itse ne valinnat tehnyt. Kyllä siinä on ihan kriteerien mukaan menty.

Hyvärinen, joka on Suomen ensimmäinen varamies, on itse sanonut Hakolan nimeä esiin nostamatta, ettei ymmärrä valintoja urheilullisesta näkökulmasta. Hän vihjaili Ylelle, että taustalla olisi politikointia – edelle meni Hiihtoliiton valmentajien omia urheilijoita, jollainen on Suomen päävalmentaja Teemu Pasasen henkilökohtaisesti luotsaama Hakola.

– Se on sillä lailla, että on asetettu valintakriteerit, jotka Olympiakomitealla on, ja niissä on katsottu kahden kauden tuloksia. Sen perusteella pitää tehdä valinnat, Pasanen sanoo ja painottaa yrittäneen jäävätä itsensä pois oman henkilökohtaisen valmennettavansa myötä.

Hän myös toteaa, että tiukassa kilpailuasetelmassa on ollut useampia hiihtäjiä, eivät vain Hakola ja Hyvärinen.

Valitsisi Hyvärisen huonekaveriksi

Hakola korostaa Hyvärisen olevan hänen hyvä ystävänsä.

– On ollut vastakkainasettelua median kautta. Mutta jos minä jonkun valitsisin huonekaverikseni olympialaisiin, minä ottaisin Pertun. Ihan jo henkilökemiasyistä.

Kaksikko on käynyt tilannetta keskenään läpi.

– Olemme soitelleet. Meillä on ihan samat näkemykset. Meillä ei ole mitään fightia.

Hakola ei lähde mietteitään valinnoista muuten tarkemmin avaamaan.

– Kommentoidaan sitten vaikka elämäkerrassa 2080.

"Tiukka paikka oli lähteä"

Hakolalle on mahtunut vuoden alkuun suurta iloakin. Tammikuun alussa hänestä tuli isä.

Juuri syntyneen esikoisen luota poissa oleminen olympialaisissa on Hakolan mukaan yllättävän raskasta.

– En olisi ajatellut, että se ihan noin raskasta on. Tiukka paikka oli lähteä.

Yhteydenpito perheeseen on tiivistä.

– Ihan päivittäin soitellaan ja kuvia katsellaan.

– Siinä on ihan oma juttunsa. Vielä kun löytyisi sellainen syöttö tuonne ladulle, elämä hymyilisi.

" En ole selän takia pystynyt pitämään lasta sylissä kolmeen viikkoon"

Hakola sivakoi miesten ensimmäisellä olympiamatkalla sunnuntaisessa 10+10 kilometrin yhdistelmäkilpailussa.

– Voin sanoa, että on aika rajut ladut. Jos perusmaailmancupissa olisi kovat ladut, nuo voidaan laittaa potenssiin kaksi.

Lämpötila on huidellut hivenen plussan puolella.

– Keli on jo sellainen, että jos tuolla lailla lässähtää kuin treenin aikana, laskutkin tulevat olemaan aika raskaita. Ei ole yhtään suoraa laskua, koko ajan mutkaa. Ollaan ihan kestävyysurheilun ytimessä.

Pitkää työpätkää piisaa.

– Meillä on ainakin yksi urheilija, joka tykkää niistä.

– Ovat nuo Iivolle (Niskanen) aika hyviä. Toivottavasti itsellenikin sopisi.

Hakolaa ovat hiljattain vaivanneet selkäongelmat, mutta tällä hetkellä selkä on ok.

– En ole selän takia pystynyt edes pitämään lasta sylissä kolmeen viikkoon. On joutunut tekemään aika paljon liikettä sinne, Hakola sanoo ja kiittelee puolisoaan arjen pyörittämisestä.

Jatkuuko ura?

Auki on, jatkuuko kolminkertaisen MM-hopeamitalistin ura vielä tämän talven jälkeen.

– Minä en tiedä. Välillä tekisi mieli jatkaa, mutta viimeisen kahden viikon mediamyllytyksen jälkeen ei tekisi mieli jatkaa.

– Tämä on mukava laji, mutta sitten kun ei kulje, ei ole niin mukavaa.

34-vuotias konkari pohtii, että tulisi vaihteluakin, kun on 15 vuotta "vääntänyt tätä samaa".

– Täytyy sanoa, että on tässä aika etuoikeutetussa asemassa, että saa kiertää maailmaa ja hiihtää kilpaa lankut jalassa.

– Minä ajattelen, että lopetan kauden ja sitten mietin, onko nälkää vai ei.

Myös perhe painaa ratkaisussa.

– Miten lapsen kanssa arki menee? En osaa yhtään vielä sanoa.