Puola ilmoitti keskiviikkona karkottavansa nuoren ukrainalaismiehen, joka rikkoi Puolan ilmailulakia lennättämällä droonia hallintorakennusten yllä maanantaina.

Puolan ilmapuolustus on ollut tarkkana sen jälkeen kun maan ilmatilassa kävi viime viikolla parikymmentä sotilasdroonia. Puola on kutsunut toimintaa Venäjän tahalliseksi provokaatioksi.

Maanantain tunnistamaton lennokki havaittiin pääkaupungissa Varsovassa paikassa, jossa sijaitsee yksi presidentin residensseistä sekä pää- ja puolustusministerin käyttämiä tiloja.

Poliisi otti kiinni 21-vuotiaan ukrainalaismiehen ja 17-vuotiaan valkovenäläisnaisen. Poliisin edustaja kertoi keskiviikkona uutistoimisto AFP:lle, että sakkorangaistuksen lisäksi mies luovutetaan Ukrainan rajavartijoille vielä saman päivän aikana ja tälle määrätään määräaikainen matkustuskielto Schengen-alueelle.

Valkovenäläinen vapautettiin ilman syytettä poliisikuulustelun jälkeen.

Puolan eurooppalaiset liittolaiset ovat tuominneet provokaation ja vahvistaneet ilmapuolustustaan tukeakseen Nato-kumppaniaan. Venäjä on kiistänyt sitä kohtaan esitetyt syytökset.

