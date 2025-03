Jarmo Kekäläinen pöyhimään sarjajärjestelmää – nyt puhuu yllätetty SM-liigan pomo

Neljän seuran käynnistämä ja Jarmo Kekäläisen vetämä selvitystyö suomalaisesta huippujääkiekosta tuli SM-liiganpuheenjohtaja Jyrki Sepälle yllätyksenä. Hän otti siitä huolimatta tiedon ulkopuolisesta selvitystyöstä vastaan mielellään.

– Vaikka se tuli meille yllätyksenä, on hienoa, että resursseja ja voimavaroja käytetään sen selvittämiseen, mikä oikeasti on suomalaiselle huippujääkiekolle hyvää, Seppä kommentoi MTV Urheilulle.

Jokerit, HIFK, Tappara ja TPS palkkasivat Kekäläisen tekemään selvitystyötä erityisesti siitä, millainen sarjajärjestelmä palvelisi suomalaista jääkiekkoa parhaiten. Samanaikaisesti Liiga tekee omaa selvitystään samoista asioista.

– Kyllähän tämä istuu meidän omaan prosessiin ihan hyvin. Meidän oma prosessivaihe liittyy siihen helmikuussa pidettyyn sadan hengen seminaariin, jossa saatiin laaja mandaatti rakenneuudistusta lähteä tekemään, Seppä sanoo.

– Meidän oma prosessihan on nimenomaan juuri siinä vaiheessa, että olemme lähettäneet seuroille mittavan laajan kyselyn ja toimenpidepaketin, jossa näitä kantoja on tarkoitus selvittää. Sitä kautta tämähän tukee meidän työtä.

– En näe kilpailevana hankkeena, koska nämä kyseiset neljä seuraa, kuten kaikki muutkin liigaseurat, ovat mukana tässä meidän strategiatyössä ja vastaamassa meidän selvityksiin ja kyselyihin. Sehän on vaan hyvä, että saadaan mahdollisimman paljon materiaalia selvitystyömme tueksi, Seppä sanailee innostuneen kuuloisesti.

Mistä kertoo, että neljä seuraa ovat käynnistäneet oman selvityksen? Onko siellä kenties tyytymättömyyttä?

– Pitää kysyä heiltä, että mikä syy siihen on. Ehkä he omalta osaltaan kokevat sen niin, että haluavat vauhdittaa prosessia ja tukea sitä, että prosessi menee oikeasti maaliin, eikä ole vaan selvitysten tekemistä, ja asiat eivät etene. Taustalla on varmaan huoli, että oikeasti saadaan päätöksiä aikaan näissä asioissa, Seppä spekuloi.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Jyrki Seppä (oik.) toimii SM-Liigan puheenjohtajapestin lisäksi Ilveksen hallituksen puheenjohtajana.Miikka Jääskeläinen

Kekäläinen ei ole ainakaan vielä ollut yhteydessä Liigan johtoon selvityksen pohjalta. Sepän mukaan se tullaan ottamaan huomioon, kun aikanaan huippukiekon muutoksista tehdään päätöksiä.

– Ilman muuta otetaan huomioon. Kaikki selvitystyöt, mitä meille toimitetaan, otetaan ilomielin vastaan. Ei ole mitään syytä kieltäytyä, varsinkaan jos työ on sellaiselta tahoilta, jolla kuvittelisi olevan jonkinlainen ymmärrys suomalaisesta ja eurooppalaisesta huippujääkiekosta, Seppä toteaa.

Liigan oma selvitystyö suomalaisen huippukiekon sarjajärjestelmistä ja muista muutoksista on Sepän mukaan hyvällä mallilla ja etenee suunnitellusti.

– Me olemme tehneet valtavan perustyön ja selvitystyön faktojen osalta ja kaivaneet taustainformaatiota tutkimuspyyntöjen tueksi. Maaliskuu seuroilla on aikaa selvittää omia kantojaan ja vastata meidän hyvinkin syvällisiin kysymyspatteristoihin. Yhteenvedon aika on jossain vaiheessa huhtikuussa, kun saadaan paketit kasaan, Seppä kommentoi.

– Jarmon tekemä selvitys tulee ymmärtääkseni toukokuun loppuun mennessä. Kun ajatellaan meidän päätöksentekoprosessia, niin se varmaan nivoutuu siihen ihan kivasti.

Seppä toimii Liigan puheenjohtajapestin lisäksi SM-liigaseura Ilveksen hallituksen puheenjohtajana. Seppä kertoo, että Ilvestä ei ole kysytty mukaan neljän joukkueen selvityshankkeeseen.