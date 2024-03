Pelaajayhdistys hämmästelee Liigan ja Jääkiekkoliiton toimintaa: "Eivät ole esittäneet missään vaiheessa"

Kommentti: Tästä on kyse SM-liigaa ravistelevassa riidassa – pelaajat ottavat järeät aseet käyttöön

– Sanoisin, että se on hyvin suuri se epäilys. Tällaisiin tutkintoihin ei missään tapauksessa lähdetä sellaisilla tiedoilla, jotka eivät olisi perusteltavissa. Meidän perusteltu näkemyksemme on se, että Jääkiekkoliitto, SM-liiga ja liigaseurat rikkovat kilpailuoikeudellisia säädöksiä, Pelaajayhdistyksen asianajaja Matti Huhtamäki taustoittaa MTV Urheilulle.

– Meillä on niin kotimaista kuin EU-tason oikeuskäytäntöä siitä, että tällainen toiminta tässä muodossa kuin mitä Liiga nyt harjoittaa, ei ole lainmukaista.

Vaikka epäily on vahva, puheenjohtaja Teemu Ramstedtin mukaan Pelaajayhdistykseltä myös puuttuu paljon tietoa asiaan liittyen.

Keskeisenä vaatimuksena avoin pääsarja

– Olemme sen julkisesti tuoneet vahvasti esiin, että haluamme urheilullisesti aidosti avoimet sarjat. Emme näe, että tämä nykymalli olisi sellainen. Se on se pääviesti, ja totta kai haluamme, että urheilussa toimitaan lainmukaisesti. Meillä on vahva epäilys, että nyt ei toimita, Ramstedt sanoo.

– Pelaajat haluavat olla mukana lainmukaisessa toiminnassa, ja pelaajat katsovat myös, että heidän työpaikkojensa määrä on tällä hetkellä aika lailla rajattu SM-liigajoukkueiden määrään. Meidän näkemyksemme on, että jääkiekkomarkkina Suomessa kannattelisi useampaakin ammattimaista palkkaa maksavaa työnantajaa.

SM-liigan ja Pelaajayhdistyksen välinen vääntö asian tiimoilta on jatkunut jo pitkään, ja julkisten kannanottojen kautta on muodostunut sellainen kuva, ettei ainakaan SM-liiga ole ollut täysin tietoinen siitä, mitä Pelaajayhdistys on tarkalleen ottaen ajanut takaa.