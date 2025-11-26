Sähköpotkulautailija törmäsi jalankulkijaan ja poistui paikalta.
Poliisi pyytää havaintoja Vaasan Konepajankadun ja Ratakadun risteyksessä tapahtuneesta jalankulkijan ja sähköpotkulautailijan välisestä liikenneonnettomuudesta.
Kolari tapahtui marraskuun 4. päivä puolenpäivän aikaan.
Jalankulkija oli poliisin tiedotteen mukaan kävellyt risteyksessä Konepajankatua pitkin kohti Olympiakorttelia, kun takaa tullut sähköpotkulautailija oli törmännyt häneen.
Molemmat olivat jatkaneet matkaa törmäyksen jälkeen.
Jalankulkija loukkasi tilanteessa jalkansa.
Tapahtumalla on poliisin tietojen mukaan silminnäkijöitä.
Poliisi pyytää lautailijaa ottamaan yhteyttä
Poliisi pyytää sekä sähköpotkulautailijaa että tapahtuman nähneitä ottamaan yhteyttä.
Sähköpotkulautailija oli poliisin mukaan vaaleatukkainen noin 12–18-vuotias tyttö tai nainen.
Havainnot ja tiedot voi toimittaa poliisin vihjesähköpostiin osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi tai soittamalla vihjepuhelimeen 0295 415 501.