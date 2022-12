Poliisi kuvailee järjestyksenvalvojien pahoinpitelyvyyhtiä poikkeukselliseksi – epäillyt alle 40-vuotiaita miehiä vailla rikostaustaa

Poliisi kuvaili tiedotteessaan kahdeksaa eri tapausta, joista ensimmäinen oli tapahtunut tämän vuoden helmikuussa. Viimeisin tapaus on päivätty joulukuun 5. päivälle.

Asianomistaja on mies, jota pidetään kiinni molemmista käsistä. Hänen puhelimensa otetaan pois ja hänen jalkoja hakataan teleskooppipatukalla. Pian mies päästetään irti ja hän juoksee pois tilanteesta. Järjestyksenvalvojat heittävät hänen puhelimensa viereiseen pusikkoon.

"Poikkeuksellinen kokonaisuus"

Osassa tapauksista poliisilla on tiedossa tapahtumapaikka, mutta osassa paikkaa ei ole pystytty varmentamaan. Poliisin mukaan tapauksia voi paljastua vielä lisää.

– Yksittäisiä tekoja on ollut aiemmin, joissa vartijoita tai muita turvallisuusviranomaisia on syyllistynyt ylilyönteihin. Mutta se, että useampi henkilö yhdessä tekee tällaisia tekoja, niin siinä mielessä kyse on poikkeuksellisesta kokonaisuudesta.