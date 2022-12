Poliisi vahvistaa MTV Uutisille: Järjestyksenvalvojien pahoinpitelyjä tallennettiin vartalokameroilla – laitteiden laillisuus selvittelyssä

Osa uhreista ehkä ilmoittautunut

Nöyryyttämistä ja alistamista

Uhreja on kuljetettu sivummalle juna-asemilta, jonka jälkeen heitä on muun muassa potkittu sekä lyöty nyrkeillä ja teleskooppipatukalla. Heihin on myös käytetty sumutetta sekä uhkailtu väkivallalla. Ainakin osa teoista on myös kuvattu.