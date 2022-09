Jari-Matti Latvalan johtamalla Toyotalla on vakava mietinnän paikka – "On saatava nämä asiat kuntoon"

Hyundain rallitalli on kukistanut Toyotan kolmessa kisassa peräjälkeen. Pahin takaisku tuli viime viikonloppuna Kreikassa, kun yksikään japanilaisvalmistajan tehdastallin autoista ei päässyt pisteille.

Vaikka Toyotan kausi on ollut upea, on alamäki otettava vakavasti. Hyundai on edelleen kaukana valmistajien MM-sarjassa, mutta loppukaudesta Latvala haluaa nähdä tiimiltään taas onnistumisia. Kreikan rallin floppia ei voi vain unohtaa, vaan asia aiotaan puida tarkasti läpi palavereissa.

Selvää on, että myös Latvalalla on nyt edessään iso näyttöpaikka. Toyotalla on toki riveissä muitakin johtajia, mutta nyt punnitaan myös tallipäällikön taidot, miten hän saa tiiminsä takaisin formuun.

– Kyllähän tässä pitää nämä asiat vetää yhteen. Ei voi todellakaan vaan lähteä paikalta ja todeta, että oli huono viikonloppu. Pitää oikeasti aika tarkasti miettiä, mitä meni vikaan ja missä meni vikaan sekä mitä voi oppia, Latvala sanoi Rallit.fille.

Rallin MM-sarjaa on jäljellä kolmen kisan verran. Latvalan johtama Toyota on erittäin lähellä tuplamestaruutta, mutta ryhtiliike on tehtävä, jotta mestaruudet saadaan varmistettua. Latvala myös korostaa, että Kreikan rallin fiaskosta on tärkeää ottaa opiksi äkkiä, sillä uusikin kausi kolkuttelee kohta jo ovella.

– Sitten seuraavan kerran, kun mennään kovalle ja liukkaalle tielle, niin se on Meksiko. Se tulee aika äkkiä. On saatava nämä asiat kuntoon ennen sitä, Latvala kertoi viitaten Meksikon rallin paluuseen WRC-kalenteriin ensi vuoden maaliskuussa.

– Tämä oli varmasti toistaiseksi tallipäällikön urani haastavin viikonloppu. Kisa oli meiltä erittäin huono, mutta olen silti tyytyväinen, että Esapekka (Lappi) ja Kalle (Rovanperä) pystyivät jotain pisteitä tuomaan valmistajien puolella. Myös heidän pisteensä Power Stagelta olivat siinä mielessä tärkeitä, Latvala jatkoi.

Syys-lokakuun vaihteessa rallin MM-sarja jatkuu kaukana Uudessa-Seelannissa. Latvala on onnistunut voittamaan Tyynellämerellä kertaalleen vuonna 2010, kun tuurilainen nousi päätöspätkällä Sebastien Ogierin ohitse ykköseksi.