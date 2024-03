Jari-Matti Latvalalta isoa tekstiä Kalle Rovanperästä – karu myönnytys Toyotasta

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Kauden 2024 ensimmäistä kisaa ovat livahtaneet vihulaisen leiriin, kun Hyundai on juhlinut voittoa sekä Monte Carlossa että Ruotsissa. Toyotalle kahden voitottoman kisan putket ovat viime vuosina olleet harvinaisia, joten ei ihme, jos Toyota mielii takaisin ykköspallille.

Itse asiassa Hyundai on viimeksi juhlinut kahdessa peräkkäisessä kisassa kaudella 2019, kun Thierry Neuville juhli sekä Korsikalla että heti perään Argentiinassa.

– Ihan rehellisesti sanottuna on ollut vaikeampi alkuvuosi, mitä on toivottu. Ei pistetilanteessa ole onneksi mitään katastrofia. Olemme siinä ihan järkevällä tasolla. Ruotsista odotettiin voittoa. Auto oli hyvä ja kuskit luottavaisia. Kaikki oli kohdallaan, mutta askelmerkit eivät vaan osuneet kohdilleen, Latvala kertoo MTV Urheilulle.

– Nyt täytyy vaan katsoa Safaria. Siellä pitää saada onnistumisia aikaan. Se on ollut meille aiempina vuosina vahva kisa, mutta toki pitää muistaa, että se on erilainen kilpailu nyt, koska ajetaan eri aikaan vuodesta. Voi sataa paljon vettä ja todella liukasta.

Latvala korostaa maltin merkitystä tulevassa seikkailussa.

– Se mikä on isoin juttu, niin maltti on pidettävä hommassa. Pitää muistaa, että se on selviytymiskisa, ei nopeuskilpailu. Se on tärkein viesti, mikä meidän pitää onnistua välittämään kuskeille.

Hyundain vahva alkuvuosi ei ole kuitenkaan tullut Toyotan leirille millään tavalla yllätyksenä.

– Viime vuoden lopulla jo näkyi selvästi, että Hyundain auto parani ja suorituskyky nousi ihan selvästi. Jo silloin oli tiedossa, että tästä vuodesta tulee vaikeampi, Latvala sanoo.

Parin edellisen kauden aikana Toyota on ollut arkkivihollistaan selvästi luotettavampi, mikä on taannut vuosi toisensa perään valmistajien MM-tittelin. Safari-rallissa autojen luotettavuus pistetään jälleen koetukselle.

– Nuo ensimmäiset kisat olivat vähän helpompia siinä mielessä autolle. Nyt kun mennään kovempiin kisoihin, nähdään se luotettavuus, mikä on meille ollut viime vuosina vahvuus. Se tulee paremmin esiin ja on mielenkiintoista nähdä, mikä Hyundain luotettavuus tällä hetkellä on, Latvala miettii.

– Se on sellainen mielenkiintoinen asia seurata, sillä selvästi he ovat tehneet parannuksia, mutta miten sitten sillä puolella asian laita on.

Kalle Rovanperä lienee Keniassa jälleen Toyotan vahvin lenkki. Suomalaiskuski on juhlinut jo kertaalleen Safari-rallin voittoa. Penkin alle menneen Ruotsin kisan jälkeen myös motivaatio lienee huipussaan.