WRC-tallipomo lähetti viiltävän piikin Jari-Matti Latvalan suuntaan – "Toivottavasti meille ei käy siten"

Alkukauden vaikeuksien jälkeen Hyundai on pystynyt ottamaan Toyotasta niskalenkin viime kisoissa.

– Ei ollut mitään syytä, miksemme pystyisi saavuttamaan eroa umpeen. Kysymys oli vain siitä, milloin se tapahtuu. Mutta minäkään en odottanut, että pääsisimme takaisin peliin näinkin nopeasti, koska olimme aika kaukana ja testipäiviä on rajoitettu, Hyundain väliaikainen tallipäällikkö Julien Moncet myönsi.

Toyota on yhä kiinni tämän kauden merkkimestaruudessa, mutta Hyundailla aiotaan pitää taisto käynnissä.

– Toyotalla oli nyt huono viikonloppu, mutta heillä on ollut useita hyviä viikonloppuja. Meille ei saa tulla huonoja viikonloppuja seuraavissa kisoissa, koska muuten pelimme on pelattu. Taisto on vielä käynnissä, mutta meidän pitää olla varuillamme, Moncet sanoi.