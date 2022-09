Hyundai onnistui huimassa tempussa Kreikan MM-rallissa – "Jahdattu vuosien ajan"

– Viikonloppuun liittyy erityisiä tuntemuksia, sillä tämä on tiimin ensimmäinen kolmoisvoitto. Sitä on jahdattu vuosien ajan ja menty läpi hyvien ja heikkojen ajanjaksojen. Sen saavuttaminen tänä viikonloppuna maistuu erityisen makealta. Jokainen tiimiläinen, erityisesti ne, jotka ovat olleet kanssani alusta asti, ovat varmasti ylpeitä saavutuksesta.

MM-rallikaudesta on ajamatta vielä kolme osakilpailua. Merkkimestaruustaistelussa Hyundai on 63 pistettä Toyotaa perässä. Kolmantena sarjataulukossa oleva Neuville on kuljettajien pistetaulukossa 76 pistettä Kalle Rovanperää jäljessä.

– Ott kykeni voittamaan Toyotat heidän kotikisassaan, me molemmat johdimme vuorollamme Ypres-rallia ja täällä olimme jälleen vahvimpia. Se osoittaa, että meillä on hyvä "momentum" meneillään ja olemme hyvillä mielin. Se on myös vaarallista, sillä kaikki tiedämme, että meillä on vielä asioita parannettavana, ja meidän täytyy yhä puristaa kovaa, Neuville huomautti.