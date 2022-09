Jari-Matti Latvala summasi, miksi Toyota oli Kreikan MM-rallissa umpisurkea

– Ei tämä katastrofi ollut, mutta huono viikonloppu ehdottomasti. Tulimme tänne hyvillä mielin, kun olimme viime vuonna täällä voittaneet. Historia ei toista itseään. Se ei tarkoita, että jos on edellisenä vuonna pärjännyt, että sillä samalla kaavalla pärjätään seuraavanakin vuonna, Latvala summasi MTV Urheilulle.

– Meillä oli pitkä hyvä menestysjakso ja automme oli nopea joka paikassa. Ehkä me vähän tuudittauduimme siihen samaan kaavaan ja unohdimme, että juttuja pitäisi katsoa myös laatikon ulkopuolelta.

– Ne olivat tosi tärkeät pisteet. Niillä oli iso merkitys varsinkin nyt, kun Hyundai ei pelannut taktiikkaa. Heillä olisi ollut mahdollisuus tehdä taktikointia ja nostaa Ott ( Tänak ) Thierryn ( Neuville ) edelle. He eivät sitä tehneet. Se helpottaa vähän tilannetta, Latvala totesi.

– Piste on kova. Se on henkinen voitto. Sinä teit kaiken, mitä pitikin, enempää ei voi tehdä. Siihen voit olla ihan tyytyväinen. Kiitos kun toit pisteen, Latvala huikkasi Lapille.

– Uusi-Seelanti on varmasti yksi kauneimmista ralleista. Ilmapiirin kannalta Suomi on ykkönen, mutta teiden osalta Uusi-Seelanti on varmasti paras. Minä ainakin katson jo kohti Uutta-Seelantia. Onhan tässä jo Kreikan lämmössä oltukin, odotan sieltä vähän kylmempiä säitä, Latvala naureskeli.