Jari-Matti Latvalalta yllättävä lausunto MM-rallikauden kohokohdasta – "Vielä Suomeakin parempi"

Kauden kolmanneksi viimeinen osakilpailu on MM-sarjaa kiertäville kuljettajille vuoden ehdottomia kohokohtia. Pääluokan kuljettajista ainoastaan Ott Tänak , Thierry Neuville ja Sébastien Ogier ovat kilpailleet Uudessa-Seelannissa aiemmin.

Ogierilla on Uudesta-Seelannista varsin katkeria muistoja, sillä hän oli vuoden 2010 kilpailussa kiinni uransa ensimmäisessä MM-rallivoitossa, mutta viimeisen ek:n pyörähdys kolme mutkaa ennen maalia pudotti ranskalaisen toiseksi ja voiton vei Jari-Matti Latvala .

Latvala ylistää Uuden-Seelannin olosuhteita poikkeuksellisella ja yllättävälläkin tavalla. 18-kertainen MM-rallivoittaja on perinteisesti puhunut Suomen MM-rallin puolesta, mutta Uuden-Seelannin kohdalla Latvala vie hehkutuksen joiltain osin vielä kotikisaansakin pidemmälle.

– Sanoisin, että kuljettajan näkökulmasta Uuden-Seelannin tiet ovat vielä Suomeakin parempia. Tunnelma on toki Suomessa parempi, Latvala sanoo Dirtfish -sivuston haastattelussa.

– Uudesta-Seelannista puuttuvat hypyt, mutta niitä lukuun ottamatta tien luonne on vielä Suomeakin parempi, koska tiessä on paljon luonnollista kallistusta. Se on vähän kuin tanssisi autolla.