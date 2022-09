Kalle Rovanperälle loistava ennuste Uuteen-Seelantiin

Toyota-kuljettaja Rovanperällä on MM-sarjassa tukeva 53 pisteen etumatka Hyundain Ott Tänakiin ennen kolmea viimeistä osakilpailua. Tänak on tosin ottanut Rovanperää huomattavasti kiinni parissa viime kisassa, joissa suomalaiskuski on sortunut virheisiin.