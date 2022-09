Kalle Rovanperällä edessään kauden ratkaisuhetket – MM-johto on supistunut uhkaavasti: "Nyt tilanne on tämä"

Toyotan tehdastiimin kuljettajilla ei ollut asiaa pistesijoille sunnuntaina päättyneessä Akropolis-rallissa. MM-sarjan kärkikuljettaja Kalle Rovanperä kolhi autoaan lauantaina, Esapekka Lappi joutui jättämään lauantain ajopäivän kesken tekniikkamurheiden vuoksi, ja Elfyn Evans keskeytti sunnuntaina moottoriin tulleen vian vuoksi.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Rovanperällä on MM-sarjassa yhä 53 pisteen etumatka Hyundain Ott Tänakiin, kun kolme osakilpailua on ajamatta. Tänak on kuitenkin supistanut tuntuvasti Rovanperän johtoa, jota suomalaisella oli parhaimmillaan 94 pisteen verran elokuun alussa ajetun Suomen MM-rallin jälkeen.

Kauden seuraava osakilpailu ajetaan Uudessa-Seelannissa reilun kahden viikon kuluttua.

– Totta kai olisi kivaa, jos piste-ero olisi isompi, mutta nyt tilanne on tämä. Yritetään nauttia kilpailusta. Uusi-Seelanti on jälleen hankala kisa aukaista tietä, sillä siellä ajetaan ”ryynillä” taas ensimmäinen päivä, Rovanperä viittaa aura-auton hommiinsa Uuden-Seelannin rallin avauspäivänä.

– Toivottavasti saamme auton sellaiseen kuntoon, että voimme ajaa kilpaa Tänakia vastaan.

Toyotan GR Yaris Rally1 -auton parissa paiskitaan hommia jo tällä viikolla, kun Toyota suorittaa Uuden-Seelannin osakilpailuun valmistavat testinsä Suomessa. Sääolosuhteet Uudessa-Seelannissa voivat olla syys-lokakuun taitteessa lähellä suomalaista alkusyksyn keliä. Myös saarivaltion soratiet vastaavat hyvin luonteeltaan keskisuomalaisia sorarännejä.

– Yritetään tehdä nyt oikeat päätökset testeissä. Kreikassa se ei onnistunut – se meni meiltä kaikilta vikaan, eikä ollut pelkästään kuskien syy, Rovanperä sanoo.

– Auto pitää saada iskuun ja tehdä hyvät valmistelut. Sitä kautta toivottavasti pääsemme takaisin omalle tasollemme.

Rovanperä ei ole aiemmin kilpaillut Uudessa-Seelannissa, joka oli viimeksi mukana MM-sarjassa kaudella 2012. Toyotan nykyinen tallipäällikkö Jari-Matti Latvala voitti kilpailun vuonna 2010.

Rovanperällä on haastava tehtävä Uudessa-Seelannissa, sillä kilpailun avauspäivänä ajetaan reilusti yli puolet koko kisan mitasta. Suomalaiskuski putsaa reitiltä irtosoraa koko päivän ajan.

– Jos Uudessa-Seelannissa sataa vettä, ensimmäinen lähtöpaikka ei ole paha. Mutta jos on kuivaa, irtosoraa on paljon aurattavana ja tilanne on vaikeampi, tallipomo Latvala kertoo.