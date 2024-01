Jari-Matti Latvalalta suoraa puhetta Toyotan uudesta tilanteesta

Toyota on voittanut kaikki jaossa olleet MM-tittelit sen jälkeen, kun Jari-Matti Latvala nimitettiin tallin perustat rakentaneen Tommi Mäkisen seuraajaksi tallipäällikkönä. Latvalan ensimmäisellä kaudella Toyota eteni mestariksi kahdeksannen ja toistaiseksi viimeisen MM-tittelinsä voittaneen Sébastien Ogierin johdolla, kahden viime kauden aikana ykköstähtenä loisti Kalle Rovanperä.

Nyt tilanne on toinen, kun sekä Ogier että Rovanperä ovat ajamassa vain osan kauden kilpailuista. Kuljettajien MM-tittelistä taistelee aidosti vain Elfyn Evans, kun taas kovimmalla kilpailijalla, Hyundailla, on heittää taisteluun sekä Thierry Neuville että Toyotan kuskimestaruusputken vuonna 2019 aloittanut Ott Tänak.

– Totta on, että meillä on nyt erilaiset kortit pöydässä, Latvala sanoo suoraan MTV Urheilulle.

– Hyundailla on kaksi kuljettajaa, jotka ajavat vain kuljettajien maailmanmestaruudesta. Se on heidän ykköstavoitteensa, ja siellä on myös tehty selväksi, että kolmoskuljettajat tukevat näitä kahta kuljettajaa mestaruustaistelussa. Meillä mestaruustaisto on Evansin varassa. Emme tee taktisia kuvioita, vaan paras voittakoon -mentaliteetilla mennään. Jos katsoo meitä Hyundaita vastaan, olemme erilaisessa asetelmassa. Meillä on huonommat kortit pöydässä siinä kohtaa, ja siksi olen tähän perustuen sanonut, että meidän tavoitteemme on merkkimestaruus. Se on se lähtökohta. Jos kuljettajien mestaruus tulee, se on iso iso bonus.

Vuosina 2017–2023 Hyundaikin tähtäsi vielä valmistajien mestariksi, mutta nyt tilanne on toinen. Ogierin ja Rovanperän poisjäänti mestaruuskamppailusta tarjoaa 11:ttä vuottaan mukana olevalle tallille sen toistaiseksi parhaan mahdollisuuden ensimmäisen kuskimestaruuden saavuttamiseen.

– Uskomme muutoksiin, joita olemme tehneet. Tämä kausi alkoi melko aikaisin viime vuonna tehdyllä päätöksellä yhdistää voimat taas Ottin kanssa. Se oli elokuussa viime vuonna. Olin lomalla Kreikassa, kun päätös tehtiin hänen suunnaltaan ja meidän suunnaltamme. Hyvä, että se tapahtui, tallipäällikkö Cyril Abiteboul sanoo MTV Urheilulle.

– Tallissa on tapahtunut paljon. On uusia ihmisiä, uusi organisaatio, ja autoakin on parannettu. Se ei ylensyönyt joulun aikana, vaan se on kevyempi kuin viime vuonna. Auton pitäisi olla myös kestävämpi monilla sellaisilla osa-alueilla, joissa se oli heikko viime vuonna ja joiden vuoksi menetimme pisteitä. Toivottavasti nämä muutokset auttavat meitä taistelemaan Toyotaa vastaan.

Monet ovat povanneet Abiteboulille päänvaivaa liittyen siihen, miten hän pystyy pitämään omanarvontuntoiset Neuvillen ja Tänakin aisoissa. Toiseen kauteensa tallipäällikkönä lähtevä, joulukussa koko Hyundai Motorsportin presidentiksi ylennetty Abiteboul ei pidä asiaa ongelmana.

– Tallin ja kuskien välillä kaikki on kunnossa. Kuljettajien väleihin liittyen olemme pyytäneet heitä tekemään yhteistyötä. Olemme keskustelleet monista asioista; ei vain kurista vaan myös käyttäytymisestä.