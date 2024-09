MM-rallipomo lausui taas vakavan varoituksen – hurja arvio tulevasta

M-Sportin tulevaisuudesta on maalailtu viime vuosina toinen toistaan synkempiä uhkakuvia , mutta niin vain talli on aina löytänyt keinot jatkaa MM-sarjassa.

– Emme valitettavasti voi jatkaa niin kuin tähän asti, mutta katsotaan. Tiedätte, että viimeinen asia, jonka haluan tehdä, on lähteä MM-sarjasta. Se on ollut koko elämäni, Wilson sanoi Dirtfish -sivustolle.

M-Sport on kolmesta MM-sarjan pääluokassa kilpailevasta tallista ainoa, joka ei ole niin sanottu tehdastalli. Fordilta saatava tuki on kuitenkin joka vuosi täysin keskeisessä roolissa tallin toimeentulon kannalta.

– Fordin kanta on sama kuin minun, ja he haluavat jatkaa rallissa. Dakariin on kuitenkin tehty iso satsaus, ja Ford on ehdottomasti siirtymässä siihen maailmaan.