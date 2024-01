Paljastus: Ott Tänak teki salaisen sopimuksen Hyundain kanssa

Esimerkiksi Dirtfish -sivustolla on kerrottu Tänakin Hyundai-sopimuksessa olleen pykälän, joka mahdollisti sopimuksen purkamisen, mikäli Adamo ei olisi enää tallipäällikkönä. Sama pykälä kirjattiin myös Thierry Neuvillen sopimuspaperiin.

Hyundai ei palkannut Adamolle seuraajaa kaudelle 2022, vaan tehtävää hoiti läpi vuoden väliaikaisen tallipäällikön tittelillä Julien Moncet , joka on viimeisten vuosien ja vuosikymmenten aikana hankkunut kannuksensa insinöörinä voimansiirtopuolella.

– Viimeksi asiat eivät menneet täällä (Hyundailla) kovin sujuvasti. Kun lähdin, teimme tavallaan sopimuksen, että kun he saavat asiat kuntoon, lupasin tulla takaisin. Ja tässä minä nyt olen, Tänak paljastaa nyt MTV Urheilun haastattelussa.

– Rakenteellisesti muutokset ovat olleet aika isoja. Tiimi on nyt sellainen kuin sen pitääkin olla. Lisäksi valmistajalta tulee merkittävää tukea, vaikka se oli kunnossa jo aiemmin. Paketti on kasassa, ja tiimi on vahvempi.