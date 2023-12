Jari-Matti Latvala joutui myöntämään kitkerän totuuden Toyotan ensi kaudesta – "Meillä on vähän erilainen tilanne

– Onhan meillä erilaiset kortit siinä mielessä, että ensimmäistä kertaa kaksi meidän huippukuljettajaa ajaa puolikkaan kauden. Meillä on kaksi kuljettajaa, jotka ajavat mestaruudesta ja niin on myös Hyundailla, mutta heillä on kaksi vahvaa kuskia, jotka pystyvät ajamaan tittelistä, Latvala sanoo MTV Urheilulle.

– Meillä näen Takamoto Katsutan ehkä enemmän niin, että hänellä ei ole vielä oikea hetki mestaruustaistoon. Meillä se on Elfynin varassa. Sen takia näen, että valmistajien mestaruus on meille tavoite numero yksi, Latvala summaa.

– Numero kaksi on kuljettajien mestaruus. Jos se tulee, se on valtavan iso bonus.

– Me emme voi laittaa kaikkea painetta pelkästään Elfynille. Silloin, kun tallissa ajaa kaksi vahvaa kuljettajaa mestaruudesta, se myös lisää kilpailua ja ruokkii molempia. Nyt meillä on vähän erilainen tilanne, emmekä halua, että kuljettajillemme syntyy kovaa painetta.

– Kalle ja Ogier jakavat ohjelmaa ja pystyvät lähtemään kisoihin taaempaa. Uskon, että heidän fiiliksensä ja motivaationsa kilpailuihin on korkealla. He tulevat olemaan vahvoja niissä kilpailuissa. Uskon, että merkkimestaruuspuolella meidän pitäisi olla hyvissä asetelmissa, Latvala miettii.

– Mutta satavarmaa on se, että kilpailu tulee olemaan kovempaa kuin tänä vuonna. Tämä vuosi oli kovin näistä kolmesta mestaruusvuodesta, koska tässä on lähes kaikki saavutettu ja vuosi on ollut täydellinen. On todella vaikeaa saada samanlaista ensi vuonna. Tiedän, että kilpailu kiristyy.