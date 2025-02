Hyundai-pomo selittää Toyotasta poikkeavaa ratkaisua – "En halua kuulostaa ylimieliseltä"

Hyundain rallitiimi valitsi täksi kaudeksi aiemmasta poikkeavan lähestymistavan rallin MM-sarjaan.

Hyundai on aiemmin ajattanut MM-sarjassa kahta täyden kauden kuljettajaa ja tallin kolmannessa autossa on vuorotellut eri kuljettajia. Viime kaudella Hyundain kolmannessa autossa vuorotteli peräti kolme eri kuljettajaa, kun Esapekka Lappi, Dani Sordo ja Andreas Mikkelsen jakoivat vastuuta.

Tässä ratkaisussa oli eittämättä huonot puolensa. Pahimmillaan yksittäisen kuljettajan ajotauot venyivät pitkiksi, eikä kuskilla ollut riittävää ajotuntumaa, kun hän viimein pääsi irti.

Täksi kaudeksi Hyundai muutti taktiikkaansa, sillä nyt Hyundai käyttää kolmea vakituista kuljettajaa. Thierry Neuville, Ott Tänak sekä Adrien Fourmaux ajavat MM-sarjan kaikki 14 osakilpailua.

– Tämä on hieman erilainen lähestymistapa verrattuna siihen, mitä olemme tehneet aiemmin. Ensimmäisellä kaudellani kaikki oli jo valmiiksi järjestetty, ja toisella kaudella keskityin jatkamaan aiemmin tehtyä työtä, tallipäällikkö Cyril Abiteboul kommentoi MTV Urheilulle.

– Tällä kertaa minulla on kuitenkin syvempi ymmärrys lajista ja siitä, mitä olemme ehkä aiemmin jättäneet huomiotta.

Erityisesti viime vuonna, kun kilpailimme valmistajien mestaruudesta, kohtasimme haasteita, ja lisäksi on huomioitava Toyotan dynamiikka, Hyundain tallipäällikkö.

Toyotalla on tällä kaudella peräti neljä täyden kauden kuljettajaa: Kalle Rovanperä, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ja Sami Pajari.

Nelikosta Rovanperä, Evans ja Katsuta ajavat Toyotan niin sanotussa ykköstiimissä, kun taas Pajaria varten on perustettu oma kakkostiimi, jotta hän voi kerätä rauhassa kokemusta ilman paineita valmistajien mestaruustaistosta. Toisaalta Pajarilla on myös mahdollisuus "ryöstää" pisteitä Hyundain kuljettajilta.

Lisäksi Toyotalla on miehistössään Sebastien Ogier, joka kilpailee valikoiduissa MM-ralleissa tällä kaudella. Ogier ajaa valmistajien pisteistä niissä kisoissa, joissa hän on mukana.

– Jos emme voi toimia samalla tavalla kuin Toyota monine autoineen, meidän on mentävä täysin eri strategialla ja juuri siihen olemme nyt päätyneet. Katsotaan, miten se toimii. Meillä oli myös mahdollisuus saada talliin nopea ja vaikuttava kuljettaja, Adrien, joten toivon, että tämä auttaa meitä puolustautumaan Toyotan voimakasta panostusta vastaan, Abiteboul sanoi.

– En halua kuulostaa ylimieliseltä, mutta uskomme vahvasti tekemiimme päätöksiin ja siihen työhön, jota olemme tähän asti tehneet.

Lue myös: Rallitähti Esapekka Lappi teki Hyundaille vielä yhden ehdotuksen

Hyundain kohdalla on spekuloitu silläkin, että talli saattaisi ajattaa neljättäkin autoa joissain kilpailuissa. Abiteboul ei asiaa vahvistanut, mutta ei täysin tyrmännytkään.

– Katsotaan. Haluamme säilyttää ketteryytemme ja reagoida tilanteen mukaan, jos tarve ilmenee, Abiteboul vastasi.

– Meillä on edelleen yhteyksiä joihinkin entisiin kuljettajiimme, joten vaihtoehtoja on olemassa. Samalla on kuitenkin rajoituksia, joten tällä hetkellä keskitymme näihin kolmeen autoon. Mutta kuka tietää, mikään ovi ei ole täysin suljettu.

Hyundain mahdolliseen neljänteen autoon oli tyrkyllä ainakin Esapekka Lappi, mutta suomalainen päätyi tämän kauden osalta erilaiseen ratkaisuun. Hän ei jäänyt odottelemaan Hyundain päätöstä, vaan valitsi sitä vastoin ajaa täyden kauden rallin SM-sarjassa.