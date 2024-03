Jari-Matti Latvala naulasi Toyotan tavoitteen – vankka viesti kuljettajille: "Se on avainasemassa"

Toyota oli viime vuonna Safarissa täysin omaa luokkaansa ja nappasi Afrikasta neloisvoiton. Tänä vuonna tuon saavutuksen uusiminen ei ole mahdollista siitä yksinkertaisesta syystä, että tallilla on tällä kertaa kisassa mukana vain kolme autoa.

Tallipäällikkö Jari-Matti Latvalan mukaan haaste on muutoinkin isompi kuin viime vuonna. Safarissa ajetaan nyt sadekauden aikana.

– Se tulee varmasti olemaan vaikeaa. Tiedämme, että aikaisempina vuosina vahvuutemme on ollut luotettavuus ja sillä olemme onnistuneet saavuttamaan hyviä tuloksia, Latvala sanoi MTV Urheilulle.

– Samalla kuitenkin tiedämme, että Hyundai on pystynyt parantamaan autoaan paljon, joten tästä tulee nyt vaikeampaa. Kärsivällisyys on avainasemassa etenkin sitten, jos kelistä tulee vaikea. Kuljettajiemme täytyy pitää tämä mielessä. Se on vaikeissa olosuhteissa avainasemassa.