Jari-Matti Latvala vaatii Toyota-tähdiltä korjausliikettä – "Suorituskyky ei ole meillä ongelma"

Rallin MM-sarja jatkuu tulevana viikonloppuna Italian Sardiniassa. Hyundai on dominoinut kilpailua viime vuodet ja talli on napannut edellisten kuuden vuoden aikana kisasta peräti viisi voittoa.

Neuville johtaa kuljettajien MM-sarjaa jo 24 pisteen erolla ennen Sardiniaa. Toyotan osa-aikaiskuljettaja Sebastien Ogier on napsinut ihaltavalla tavalla voittoja viime kisoista, mutta ranskalainen on tyytynyt aina sunnuntaisin varmistelemaan. Tämä on aiheuttanut sen, ettei Toyota ole saanut niin suurta pistepottia, mihin sillä olisi ollut mahdollisuus.

Hyundai uhkaa lähteä karkumatkalle, ellei Toyota saa kuljettajiltaan parempia suorituksia. Ogier voi auttaa tallia valmistajien MM-taistelussa, mutta Evans on se kuljettaja, joka ainoana Toyota-kuskina taistelee tällä kaudella kuljettajien maailmanmestaruudesta. Walesilaisen on nyt pakko löytää nyt tasaisempi suoritustaso.

– Minulla on vahva tunne siitä, että Ogier on vahvassa iskussa myös Sardiniassa, mutta on mielenkiintoista nähdä, mihin Ott Tänak pystyy. Hän on päässyt nyt tavallaan vähän varkain mukaan. Hän ei ole ajanut välttämättä kauhean hyvin, mutta tämä uusi pisteenlaskujärjestelmä on auttanut häntä pääsemään mukaan MM-taisteluun.