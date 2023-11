Jari-Matti Latvala hehkutti japanilaissuojattiaan – "Potentiaalia, mikä ei aiemmin ole tullut esiin"

Ennen sunnuntain kuutta viimeistä erikoiskoetta Toyotalla on rallissa kolmoisjohto. Elfyn Evans pitää kärkipaikkaa reilun minuutin erolla ennen Sebastien Ogieria. Kalle Rovanperä on puolestaan kolmantena vajaat puoli minuuttia Ogieria takana.

– Voitto oli ainoa tavoitteemme tähän kisaan, mutta emme edes osanneet haaveilla kolmoisvoitosta. Nyt olemme siinä asemassa. Meidän pitää vain selvittää sunnuntain erikoiskokeet ilman ongelmia, Latvala summasi.

– Kaikkea voi toki tapahtua. Meidän on pysyteltävä rauhallisina ja kärsivällisinä.

Toyotan kärkikolmikko keskittyi lauantaina varmistelemaan. Mitään syytä riskinotolle ei ollut.

– Kuskit tekivät täydellistä työtä tänään. He tajusivat itse tilanteen. Emme antaneet mitään ohjeita, mutta jokainen ymmärsi itse, että on mukavampaa lopettaa kausi hyvällä fiiliksellä, Latvala totesi.

– He eivät ole lähteneet ajamaan kilpaa toisiaan vastaan, koska se ei kuitenkaan kenellekään anna mitään suurta. Jos pystymme saamaan Toyotan kotikisassa kolmoisvoiton, niin olisihan se huippujuttu.

Jo perjantaiaamuna voittohaaveet menettänyt Takamoto Katsuta nakutti lauantaina ison nipun pohja-aikoja. Japanilainen on noussut rallissa kuudenneksi. Edellä oleva M-Sport Fordin Ott Tänak on 14,9 sekunnin päässä. Nelossija ja Hyundain Esapekka Lappi on puolestaan 40,9 sekunnin päässä Katsutasta.

– Takalla on oma rallinsa menossa. Hän halusi lähteä taistelemaan sijoituksia takaisin ja on jo onnistunut siinä. Hän ajoi huippupäivän ja voitti melkein kaikki pätkät. Hänen vauhtinsa on ollut uskomatonta, Latvala ylisti.

– Hän olisi voinut ajaa voitosta, se on selvää. Näemme nyt ehkä ensimmäistä kertaa tämän tason suorittamista häneltä. Minusta hän on nyt näyttänyt sen potentiaalin, mitä ei ole vielä aiemmin tullut esiin. Tämä on myös rohkaisevaa kautta 2024 ajatellen. Seuraava askel on, että hän voi taistella podiumista joka kisassa.

Tällä kaudella Katsuta on yltänyt palkintopallille Suomen osakilpailussa. Varsinkin kauden alku meni japanilaiselta pahasti penkin alle.

– Taka on ottanut isoja kehitysaskeleita tänä vuonna. Alkukausi oli vaikea ja hänen itseluottamuksensa oli maissa. Kenian jälkeen hän on kuitenkin askel askeleelta kehittynyt. Esimerkiksi Suomen rallissa hän teki superhyvää työtä ja ajoi podiumille, mitä ei ehkä osattu odottaa, Latvala huomautti.

Latvala kokee, että ainakin Tänakin Katsuta ajaa sunnuntain erikoiskokeilla kiinni.

– He ovat hyviä ystäviä (Ottin kanssa). Taka on tosi nälkäinen. En usko, että tässä tilanteessa Ottille asialla on yhtä suurta merkitystä. Sillä ei ole niin väliä, onko hän neljäs vai viides, Latvala pohti.