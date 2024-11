MM-rallitähti teki Toyotaa koskevan paljastuksen – Jari-Matti Latvala huuli pyöreänä: "Olin aika yllättynyt"

LUE MYÖS: Kalle Rovanperältä yllätysuutinen

Fourmaux on lyönyt tällä kaudella itsensä kunnolla läpi rallin MM-sarjassa. Ranskalaiseen ei kohdistunut sen suurempia odotuksia ennen kautta, mutta hän on yltänyt peräti neljästi palkintokorokkeelle tämän vuoden MM-ralleissa.

Ei siis ihme, että Fourmaux on ollut kuuma nimi kuljettajamarkkinoilla. M-Sport on ilmoittanut halustaan jatkaa yhteistyötä Fourmaux’n kanssa, mutta vahvoissa huhuissa kuski on yhdistetty pestiin Hyundailla.

Se puolestaan tuli puskista, kun Fourmaux kertoi M-Sportin taivalta seuraavan More than Machine -dokumenttisarjan tuoreessa jaksossa, että hän on saanut sopimustarjouksen Toyotalta.

Fourmaux’n mukaan Hyundai on tarjonnut hänelle koko kauden sopimusta, josta hän on kiinnostunut. Toyotalta hän on omien sanojensa mukaan saanut tarjouksen puolikkaasta kaudesta, joka ei ole yhtä paljon hänen mieleensä.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on ihmeissään Fourmaux’n väitteestä.

– Voin rehellisesti sanoa, että minä en ainakaan ole tarjonnut sitä, Latvala sanoi MTV Urheilulle.

– Näin itsekin sen kommentin. Fourmaux on kysynyt meiltä, että onko meillä tilaa, mutta minä en ole hänelle tarjousta tehnyt. Olin aika yllättynyt hänen kommentistaan.

Latvala vielä tarkensi, ettei Fourmaux’sta ole keskusteltu tallin sisällä vakavasti.

– Hän (Fourmaux) on itse kysynyt tätä asiaa meiltä, mutta emme ole tehneet mitään virallista tarjousta.