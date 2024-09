Jari-Matti Latvala veti kovan väitteensä takaisin

– On pakko olla realistinen. Ei Hyundai tällä pistejärjestelmällä sellaisia virheitä enää tee. Kyllä ne molemmat mestaruudet ovat menneet. Minun mielestäni ne on nyt käsitelty.

Kautta on jäljellä vielä kolmen osakilpailun verran. Valmistajien pisteitä on maksimissaan otettavissa vielä 165, eli teoriassa 35 pisteen kurominen umpeen on mahdollista. Fakta on kuitenkin se, että Hyundain on epäonnistuttava pahemman kerran, jotta Toyota vielä onnistuisi nousemaan ykköseksi.