Neljättä kertaa ajettava Chilen MM-ralli tuo jälleen renkaille ja kuljettajille massiivisen haasteen. MTV Urheilun asiantuntija Janne Ferm listaa kisan vaaranpaikat.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Chilen MM-ralli 11.–14.9.

To: Testierikoiskoe klo 15.01

Pe: EK:t 1–6 klo 14.15 alkaen

La: EK:t 7–12 klo 15.07 alkaen

Su: EK:t 13–16 klo 14.23 alkaen Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Tällä kaudella korealaisen Hankookin renkaat ovat herättäneet paljon keskustelua, ja uutta aihetta on luvassa.

Hyundai-kuski Ott Tänak lausui edellisessä Paraguayn MM-rallin uskaliaat sanat, kun hän totesi oman vastoinkäymisensä jälkeen renkaiden ratkaisevan tämän vuoden mestaruuden.

Vuosi sitten Chile oli raaka myös Pirellin renkaille. Heti perjantaina penkkaosumat rankaisivat sekä Sebastien Ogieria että Martins Sesksiä, mutta myös täysin odottamaton kuluma sai Esapekka Lapin renkaan kuoriutumaan pilalle.

Lapin vieressä kartturina istunut Janne Ferm muistaa Chilen lähteneen tässä kohtaa kaksikon käsistä. Loppua kohti myös näkyvyys oli välillä täysin nollassa.

– Hyundai ei oikein ollut vauhdissa muutenkaan viime vuonna. Sitten tulivat sade ja sumu sotkemaan varsinkin sunnuntaipäivää eikä siitä lauantaistakaan meinannut mitään tulla vauhdillisesti. Lähtöpaikan merkitys on niin suuri, Ferm tiivistää.

Tämän vuoden soraralli ajetaan täysin samalla reitillä kuin vuosi sitten. Ajopäivät poikkeavat sen sijaan paljon toisistaan.

– Lauantaipäivä on tosi raaka renkaalle. Perjantaina on vain irtosoraa, ja ne ovat aika ajettavia pätkiä. Sunnuntaina tulee taas sumuista ja paljon pintavaihtelua, mutta rengasta syövää osuutta on enemmän lauantaina, Ferm sanoo.

"Ogierilla järkyttävän hyvä sauma"

Auraajan rooli ei ole kadehdittava. Siksi Ferm uskoo varsinkin MM-sarjan kärkikaksikon Elfyn Evansin ja Kalle Rovanperän olevan perjantaina hankalassa asemassa.

– On sitten sadetta tai kuivaa, niin ykkösautot tulevat kärsimään paljon, Ferm ennustaa.

– Ja jos se pysyy ihan yltiökuivana, niin kenellekään ei ole tiedossa, miten Hankookit alkavat purkautua. Siinä renkaan säätely, missä Ogier on pirun hyvä, voi näytellä aika suurtakin roolia.

Ferm ei näe merkitystä sillä, minkä rengasseoksistaan Hankook Chileen tuo. Kovien ja pehmeiden seosten ero on ollut tällä kaudella melko näkymätön.

Chilestä kausi jatkuu vielä kahdella asfalttikisalla Keski-Euroopassa ja Japanissa sekä Saudi-Arabian aavikkorallimaisella päätöskisalla. Ferm uskoo yhä Rovanperän mestaruuteen, mutta näkee asetelman olevan kuin Ogierille pedattu.

Vuosi sitten Ogier pilasi Chilen kisansa iskemällä autonsa perän irtosoralta kovaa penkkaan. Voittoon ajoi tuolloin Rovanperä.

– Ogierilla on nyt ihan järkyttävän hyvä sauma. Viime vuonnahan hänelle kävi ihmeellinen stiplu Chilessä, mutta nyt hän lähtee sellaiselta paikalta, että on tosi mahdollista, että hän lähtee asfalttikauteen kärkipaikalta, Ferm sanoo.

Kärkikolmikko Evans, Rovanperä ja Ogier ovat ennen Chileä vain yhdeksän pisteen sisällä toisistaan.