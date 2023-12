Jari-Matti Latvala näkee Kalle Rovanperän jättipäätöksen taakse - "Nyt on hyvä sauma"

Rovanperä ilmoitti marraskuussa, että ajaa vain osan rallivuodesta 2024, eikä näin ollen suurella todennäköisyydellä ole mestaruustaistelussa mukana.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala kertoi kuulleensa Rovanperän päätöksensä ensi kertaa jo viime kesän alussa.

– Kallen manageri Timo Jouhki alkoi puhua siitä kesän korvilla. Totta kai se oli yllätys siinä kohtaa. Mutta sitten, kun ajattelin sitä laajemmin, aloin ymmärtää, mistä se tulee. Ehkä tämän vuoden alussa näkyi, että motivaatio ei ollut niin korkealla kuin oli ollut aikaisemmin, Latvala kertoo MTV Urheilulle.

– Se ehkä näkyi myös tuloksissa. Sitten hän sai kuitenkin hyvin kiinni ajamisesta oikeastaan Kroatian (huhtikuu) jälkeen.

Rovanperä on nuoresta iästään huolimatta ajanut MM-sarjassa jo vuosia. Latvalan mukaan on täysin ymmärrettävää, että 23-vuotias nuori mies haluaa kokeilla myös muita asioita elämässään.

– Kalle on sellainen kuljettaja, ettei hän varmasti tavoittele kymmentä rallin maailmanmestaruutta. Ymmärrän, miksi ei ole motivaatiota ja miksi joutuu ehkä tsemppaamaan. Kun on voittanut kaksi mestaruutta, pitää miettiä, mikä on tavoite ja mikä ajaa elämässä eteenpäin, Latvala miettii.

– Luulen, että Kalle haluaa kaudella 2024 ajaa toki rallia ja kokeilla myös driftingiä sekä hakea asioita elämässään. Toivon, että vuonna 2025 näkisimme Kallen tulevan täydellä innolla takaisin.

Latvalalla on vahva luotto, että pienoinen ”sapattivuosi” voi lisätä vuosia uran toiseen päähän.

– Uskon, että näin on. Kalle on niin nuori kaveri. Täytyy myös muistaa, että Kalle ei ole ehtinyt elää kunnolla nuoruutta. Hän on niin päämäärätietoisesti tähdännyt ammattilaisuuteen ja sen eteen on tehty töitä, Latvala summaa.

– Sen vuoksi asioita on jäänyt kokematta ja näkemättä, mutta nyt on vielä aikaa ja mahdollisuuksia siihen. Nyt on hyvä sauma katsoa se.

Uusi rallin MM-kausi starttaa ikonisella Monte Carlon osakilpailulla tammikuun lopussa. Sen kisan Monacossa tätä nykyä asuva Rovanperä suunnittelee nautiskelevansa vain katsojana.