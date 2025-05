MTV Urheilu seuraa MM-finaalia: Tärähtääkö Globenissa valtava paukku?

Sveitsi ja Yhdysvallat ratkaisevat jääkiekon maailmanmestaruuden klo 21.20 alkaen. MTV Urheilu seuraa loppuottelun käänteitä hetki hetkeltä tässä artikkelissa.

Seuranta:

Sveitsi–USA x–x (x–x, x–x, x–x)

Klo 20.53: USA:n kokoonpano MM-finaaliin:

h:

Keller-Cooley-Garland

Thompson-Beniers-Nazar

Gauthier-Pinto-Smith

Eyssimont-McCarron-O`Connor

Doan

p:

Werenski-LaCombe

Skej-Peeke

Vlasic-Kesselring

Buium

m:

Swayman

Daccord

Klo 20.35: Studiossa nostetaan nyt esiin Sveitsin melko erikoinen tie MM-finaaliin.

Se on kohdannut pudotuspelivaiheessa Itävallan ja Tanskan ja voittanut pelit maalierolla 13–0. Ainoa "iso voitto" on alkulohkosta, kun tämän illan vastustaja USA kaatui 3–0. Sveitsi hävisi alkulohkossa Tshekille.

USA taas päätyi finaaliin kaatamalla Suomen ja NHL-marinoidun Ruotsin. Pohjoisamerikkalaiset olivat Sveitsin voittamassa B-lohkossa toisia.

Klo 20.30: Studiolähetys on nyt käynnissä MTV3-kanavalla ja MTV Katsomossa! Lauteilla Olli Jokinen ja Lasse Kukkonen. Löylytystä johtaa Teemu Niikko.

Klo 20.26: Pari nostoa Sveitsin kokoonpanosta: 41-vuotias MM-kisalegenda Andres Ambühl päättää uransa tähän otteluun. Hän on ollut voittamassa kolmea MM-hopeaa. Hyökkääjä pelaa ennätyksellisesti jo uransa 20. MM-turnauksessa.

Maalilla torjuva 37-vuotias Leonardo Genoni on niin ikään jopa myyttinen hahmo MM-jäällä. 11. kisoissaan pelaava kassari on ollut maalissa kaikkiaan 47 MM-kisaottelussa ja kopannut kiekkoa käsittämättömällä torjuntaprosentilla 93. Genonilla on kaksi MM-hopeaa.

Klo 20.22: Sveitsin kokoonpano illan otteluun:

h:

Andrighetto-Malgin-Meier

Fiala-Ambuhl-Niederreiter

Schmid-Moy-Bertschy

Klank-Jäger-Riat

Baechler

p:

Siegenthaler-Kukan

Moser-Glauser

Marti-Fora

Berni

m:

Genoni

Charlin

Klo 20.14: Tässä vaiheessa siis 14 maata tietää jo loppusijoituksensa.

3. Ruotsi

4. Tanska

5. Kanada

6. Tshekki

7. Suomi

8. Itävalta

9. Saksa

10. Latvia

11. Slovakia

12. Norja

13. Slovenia

14. Unkari

15. Kazakstan

16. Ranska.

Kazakstan ja Ranska putoavat, ensi vuonna kärkisarjaan nousevat Iso–Britannia ja Jukka Jalosen Italia.

Klo 20.08: MM-kisoissa on ratkottu tänään jo pronssimitalit. Ruotsi otti mitä oli jäljellä, kun se tempoi Tanskan 6–2.

Tre Kronorille tummempi mitali on valtava pettymys kotikisoissa. Tanskalle neljäs sija taas on maan kiekkohistoriaa.

Klo 20.05: Voit katsoa pääkuvan videolta, mitä Lasse Kukkonen ja Antti-Jussi Niemi pohtivat illan finaaliparin osalta.

Klo 20.00: Sveitsi on MM-finaalissa nyt neljättä kertaa 12 vuoden aikana. Loppuottelu on sille toinen peräjälkeen. Viime vuonna se taipui Tshekille. USA taas pelaa ensimmäistä kertaa modernin MM-turnauksen finaalissa.

Pohjoisamerikkalaisilla on kaksi "esihistoriallista" mestaruutta vuosilta 1933 ja 1960. Sveitsi ei ole voittanut koskaan.

Onko tämä ilta Sveitsin jääkiekon "MM-95"? Tasaista nousua huipulle tehnyt maa voittaa kultaa vääjäämättä jonain päivänä. Olisiko tänään se päivä, kun Sveitsi täräyttää Globenissa ja laittaa kansalaiset torille Keski-Euroopassa?

Klo 19.56: Oikein mahtavaa sunnuntai-iltaa! Jääkiekon MM-kisoissa on jäljellä vain huipennus, kun Sveitsi ja Yhdysvallat ratkaisevat kullan kohtalon. Klo 21.20 alkavaa ottelua voi seurata MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.