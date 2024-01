Jonne Halttuselta kutkuttava arvio Kalle Rovanperästä – "Loppukaudesta tilanne voi olla erilainen"

Rovanperä kertoi aiemmin, että hän jaksaa todennäköisesti ajaa pidemmän ralliuran, kun välillä on saanut vetää happea. Halttunen luottaa vahvasti, että asia on juuri näin.

– Täytyy muistaa, että Kalle ei ole ehtinyt elää kunnolla nuoruutta. Hän on tähdännyt todella päämäärätietoisesti ammattilaisuuteen ja sen eteen on tehty töitä. Sen vuoksi asioita on jäänyt kokematta ja näkemättä, mutta nyt on vielä aikaa ja mahdollisuuksia siihen. Nyt on hyvä sauma katsoa se, Latvala sanoo.